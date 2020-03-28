Комаровский рассказал, можно ли использовать медицинский спирт вместо антисептика

В Украине количество зараженных коронавирусом увеличивается каждый день. Для того, чтобы избежать инфицирования COVID-19, нужно следовать правилам профилактики. Одно из самых главных правил - мыть и дезинфицировать руки. Но найти антисептики в аптеках очень сложно, а в интернет-магазинах их продают по завышенной цене, потому многие люди пытаются найти альтернативу. О том, можно ли обрабатывать руки медицинским спиртом, водкой или самогоном, рассказал доктор Евгений Комаровский в своем видеоблоге.

По словам Комаровского, спиртом можно обрабатывать руки, но необходимо учитывать тот факт, что 90% спирт будет очень сильно поражать и высушивать руки, кожа на которых итак очень сухая из-за постоянного мытья с мылом.

Также можно использовать спирт выше 65%, но в него нужно добавлять глицерин.

"Глицерин замедлит скорость испарения спирта и контакт спирта и кожи будет более длительным, потому и эффект бактерицидный будет выше", - отметил доктор.

Если недоступно нормальное дезинфицирующее средство, то можно использовать самогон выше 70%. Но в него тоже следует добавить глицерин.

Кроме того, Комаровский уточнил, что водка не дезинфицирует от коронавируса, ведь для того, чтобы убить вирус, концентрация спирта должна быть не меньше 65%.

Ранее Українські Новини рассказывали о том, как самостоятельно сделать спиртосодержащий и бесспиртовой антисептики.