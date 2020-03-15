Бесспиртовые антисептики: как защититься от вируса без вреда для кожи

В период, когда по миру шагает пандемия коронавируса, соблюдение правил гигиены — это простой и надежный способ для защиты организма от различного рода заболеваний. Одним из эффективных средств для поддержания высокого уровня гигиены являются кожные антисептики для рук. Существуют спиртовые - про их существование давно уже все знают, однако есть антисептики и без спирта в составе.

Преимущества бесспиртовых антисептиков:

• Дезинфекция раневых поверхностей и слизистых оболочек

• Возможность использования детьми

• Не сушат и не раздражают кожу

Что входит в состав бесспиртовых антисептиков:

• Хлоргексидин — лекарственный препарат с антибактериальными свойствами, который используется как антисептик, а также в других целях. В готовых лекарствах используется в виде биглюконата. Активное вещество препарата противостоит различным аэробным и анаэробным бактериям.

• Амидопропил-бетаин — разрушает биопленки, в которых может скапливаться большое количество болезнетворных бактерий

• Полигексанид — это антибактериальный компонент на водной основе, который уничтожает бактерии и при этом не оказывает негативного воздействия на поверхность.

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