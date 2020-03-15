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15 марта 2020, воскресенье, 08:35 309
Жизнь 2020-03-15T08:35:01+02:00
Українські Новини
Бесспиртовые антисептики: как защититься от вируса без вреда для кожи

Бесспиртовые антисептики: как защититься от вируса без вреда для кожи

Ольга Фандорина
Вирусы, Коронавирус, антисептик, Бесспиртовые антисептики
Антисептик. Фото: xn--b1adb4ajbb.com
Антисептик. Фото: xn--b1adb4ajbb.com

В период, когда по миру шагает пандемия коронавируса, соблюдение правил гигиены — это простой и надежный способ для защиты организма от различного рода заболеваний. Одним из эффективных средств для поддержания высокого уровня гигиены являются кожные антисептики для рук. Существуют спиртовые - про их существование давно уже все знают, однако есть антисептики и без спирта в составе.

Преимущества бесспиртовых антисептиков:

• Дезинфекция раневых поверхностей и слизистых оболочек

• Возможность использования детьми

• Не сушат и не раздражают кожу

Что входит в состав бесспиртовых антисептиков: 

• Хлоргексидин — лекарственный препарат с антибактериальными свойствами, который используется как антисептик, а также в других целях. В готовых лекарствах используется в виде биглюконата. Активное вещество препарата противостоит различным аэробным и анаэробным бактериям.

• Амидопропил-бетаин — разрушает биопленки, в которых может скапливаться большое количество болезнетворных бактерий

• Полигексанид — это антибактериальный компонент на водной основе, который уничтожает бактерии и при этом не оказывает негативного воздействия на поверхность.

Ранее Українські Новини сообщали о том, как приготовить бесспиртовой антисептик.

Также о том, как защититься от коронавируса.

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