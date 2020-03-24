Цены взлетели в несколько раз. Сколько стоят дефицитные дезинфекторы в Украине

В Украине в связи с карантином и распространением коронавируса, которым заразились уже 84 человека, возник огромный ажиотаж на дезинфицирующие средства и медицинские маски, несмотря на то, что последние можно сделать дома и не переплачивать. Українські Новини собрали цены на антисептики в разных интернет-магазинах. В первую очередь стоит отметить, что даже в интернет-магазинах дезинфекторы являются дефицитным товаром и во многих из них просто отсутствуют. Антисептики подорожали в разы Дезинфекторы стали одним из самых популярных товаров На некоторых сайтах осталось лишь по одному наименованию дезинфицирующих средств Вместе со спросом на дезинфекторы взлетают и цены. Если до карантина дезинфектор "Manorm" можно было купить в любом супермаркете по цене 23-27 гривен за 50 мл, то сейчас даже в интернете он является дефицитным и продается по завышенной в разы цене. Цены на антисептик в интернет-магазинах Антисептики в интернет-магазинах Сколько стоят антисептики в эпидемию коронавируса Так, за 90 мл антисептика придется отдать как минимум 160 гривен, а за 35 мл (но другой фирмы) - 117 гривен. Для тех, кто хочет “закупиться” дезинфицирующим средством, есть пятилитровая упаковка, которая стоит больше 2 тыс. гривен. Отметим, что в аптеках Киева также из-за огромного спроса образовался дефицит спирта и дезинфекторов. В одной из аптек столицы нам удалось найти спирт по цене 75 гривен за 100 мл. А в супермаркетах полки с дезинфицирующими средствами опустели еще сразу после введения карантина. Кроме того, жаропонижающий парацетамол также раскупили почти весь и как его замену в аптеках предлагают ибупрофен по средней цене 7-8 грн за пластину. Как сообщали Українські Новини, компания "АТБ-Маркет" решила повысить цены на товары первой необходимости и продукты питания. Тем временем всего насчитывается 381 598 заболевших коронавирусом по состоянию на утро 24 марта. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 16 559 человек с начала распространения вируса.