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24 марта 2020, вторник, 11:44 6522
Экономика 2020-03-24T14:15:05+02:00
Українські Новини
Цены взлетели в несколько раз. Сколько стоят дефицитные дезинфекторы в Украине

Цены взлетели в несколько раз. Сколько стоят дефицитные дезинфекторы в Украине

Анна Рудык
дезинфекция, коронавирус в Украине, карантин в Украине, Дезинфекторы
Дезинфектор
Дезинфектор

В Украине в связи с карантином и распространением коронавируса, которым заразились уже 84 человека, возник огромный ажиотаж на дезинфицирующие средства и медицинские маски, несмотря на то, что последние можно сделать дома и не переплачивать. Українські Новини собрали цены на антисептики в разных интернет-магазинах.

В первую очередь стоит отметить, что даже в интернет-магазинах дезинфекторы являются дефицитным товаром и во многих из них просто отсутствуют.

Антисептики подорожали в разыАнтисептики подорожали в разы

Дезинфекторы стали одним из самых популярных товаровДезинфекторы стали одним из самых популярных товаров

На некоторых сайтах осталось лишь по одному наименованию дезинфицирующих средствНа некоторых сайтах осталось лишь по одному наименованию дезинфицирующих средств

Вместе со спросом на дезинфекторы взлетают и цены. Если до карантина дезинфектор "Manorm" можно было купить в любом супермаркете по цене 23-27 гривен за 50 мл, то сейчас даже в интернете он является дефицитным и продается по завышенной в разы цене.

Цены на антисептик в интернет-магазинахЦены на антисептик в интернет-магазинах

Антисептики в интернет-магазинахАнтисептики в интернет-магазинах

Сколько стоят антисептики в эпидемию коронавирусаСколько стоят антисептики в эпидемию коронавируса

Так, за 90 мл антисептика придется отдать как минимум 160 гривен, а за 35 мл (но другой фирмы) - 117 гривен.

Для тех, кто хочет “закупиться” дезинфицирующим средством, есть пятилитровая упаковка, которая стоит больше 2 тыс. гривен.

Отметим, что в аптеках Киева также из-за огромного спроса образовался дефицит спирта и дезинфекторов. В одной из аптек столицы нам удалось найти спирт по цене 75 гривен за 100 мл.

А в супермаркетах полки с дезинфицирующими средствами опустели еще сразу после введения карантина.

Кроме того, жаропонижающий парацетамол также раскупили почти весь и как его замену в аптеках предлагают ибупрофен по средней цене 7-8 грн за пластину.

Как сообщали Українські Новини, компания "АТБ-Маркет" решила повысить цены на товары первой необходимости и продукты питания. 

Тем временем всего насчитывается 381 598 заболевших коронавирусом по состоянию на утро 24 марта. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 16 559 человек с начала распространения вируса.

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