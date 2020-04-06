За день в Украине от коронавируса умерли шесть человек. Всего 1319 инфицированных

5 апреля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, которой в мире заразились 1,2 млн человек, в Украине увеличилось на 68 до 1 319, количество умерших от заболевания - на 6 человек до 38 по сравнению с предыдущими сутками. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 09:00 6 апреля в Украине 1 319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев", - сказано в нем.

Больше всего случаев инфицирования выявлено в Киеве (234), Черновицкой (220) и Тернопольской (160) областях.

В Ивано-Франковской области зафиксировано 116 случаев коронавирусной инфекции, в Киевской - 91 случай, в Винницкой - 75, в Черкасской - 62, в Сумской - 51, в Ривненской - 39, в Запорожской и Кировоградской областях - по 41 случаю.

35 случаев заболевания выявлено в Закарпатской области, по 27 случаев - в Одесской и Львовской областях, 24 случая - в Волынской области, 14 случаев - в Днепропетровской области, по 11 случаев - в Житомирской и Полтавской областях, по 10 случаев - в Херсонской и Хмельницкой, 9 случаев - в Донецкой области, 7 случаев - в Черниговской, 3 случая - в Луганской и 1 случай - в Харьковской области.

Чтобы защитить себя:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защитить себя от коронавируса

Как сообщали Українськi Новини, Украина 26-й день на карантине: в силу вступают новые ограничения.

Теем временем с 6 апреля Кабмин ужесточил карантин и запретил людям появляться в общественных местах без защитной маски, ходить по улице группами более двух человек и обязал украинцев носить с собой удостоверение личности.