В магазинах Киева появились антисептики. Все еще не дешево

Пока с медицинскими масками в столичных аптеках дела обстоят не очень хорошо, в киевские магазины вернулись антиспетики, но стоят они дороже, чем были до карантина. Например, в магазине "Розетка" на Лесном массиве в Киеве дезинфицирующие средства были на кассе, однако перед магазином на этих выходных выстроилась длинная очередь — не только за антисептиком. Очередь в "Розетку". Фото: facebook.com\/groups\/lesnoymassiv Онлайн средства для дезинфекции рук можно купить за от 40 гривен за 35 мл. Но есть и дороже. Большие канистры по 5 и 10 литров стоят 900 и 1800 гривен соответственно. Магазины косметики быстрее аптек перестроились на потребности страны, где есть эпидемия, и стали предлагать санитайзеры. Как сообщали Українські Новини, врач Евгений Комаровский рассказал, что руки можно обрабатывать спиртом, но необходимо учитывать тот факт, что 90% спирт будет очень сильно поражать и высушивать кожу. До этого правоохранительные органы обнаружили подпольный цех по изготовлению контрафактных антисептиков. Также мы рассказывали, как самостоятельно сделать спиртосодержащий и бесспиртовой антисептики. С началом эпидемии коронавируса антисептики взлетели в цене в несколько раз. Потом цены на них снизились, но не намного.