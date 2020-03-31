В магазинах Киева появились антисептики. Все еще не дешево

Пока с медицинскими масками в столичных аптеках дела обстоят не очень хорошо, в киевские магазины вернулись антиспетики, но стоят они дороже, чем были до карантина.

Например, в магазине "Розетка" на Лесном массиве в Киеве дезинфицирующие средства были на кассе, однако перед магазином на этих выходных выстроилась длинная очередь — не только за антисептиком.

Очередь в "Розетку". Фото: facebook.com/groups/lesnoymassiv

Онлайн средства для дезинфекции рук можно купить за от 40 гривен за 35 мл. Но есть и дороже.

Большие канистры по 5 и 10 литров стоят 900 и 1800 гривен соответственно.

Магазины косметики быстрее аптек перестроились на потребности страны, где есть эпидемия, и стали предлагать санитайзеры.

Как сообщали Українські Новини, врач Евгений Комаровский рассказал, что руки можно обрабатывать спиртом, но необходимо учитывать тот факт, что 90% спирт будет очень сильно поражать и высушивать кожу.

До этого правоохранительные органы обнаружили подпольный цех по изготовлению контрафактных антисептиков.

Также мы рассказывали, как самостоятельно сделать спиртосодержащий и бесспиртовой антисептики.

С началом эпидемии коронавируса антисептики взлетели в цене в несколько раз. Потом цены на них снизились, но не намного.