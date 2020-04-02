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  • У главы министерства здравоохранения Израиля и его жены зафиксировали коронавирус
02 апреля 2020, четверг, 12:46 10
Мир 2020-04-02T12:47:01+03:00
Українські Новини
У главы министерства здравоохранения Израиля и его жены зафиксировали коронавирус

У главы министерства здравоохранения Израиля и его жены зафиксировали коронавирус

Елизавета Кесельман
Израиль, Коронавирус в Израиле, Коронавирус у чиновника
Министр здравоохранения Израиля Яков Лицман. Фото: Циклопедия
Министр здравоохранения Израиля Яков Лицман. Фото: Циклопедия

В то время, как в Израиле усилили карантинные меры, коронавирусом заразился министр здравоохранения 71-летний Яков Лицман и его супруга. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава страны.

Отмечается, что несмотря на диагноз, министр и его супруга чувствуют себя хорошо.  Литцман будет продолжать вести регулярную повестку дня из своего дома в соответствии с медицинскими рекомендациями.

По последним данным, 6211 случаев заражения коронавирусом. 30 человек погибли, 289 — выздоровели.

Как сообщали Українські Новини, из-за коронавируса в Израиле ввели запрет на собрания более, чем из двух человек. 

Кроме того, президент Израиля Реувен Ривлин начал читать сказки детям онлайн, чтобы родители могли отдохнуть во время карантина. 

Также коронавирус подтвердили у кардинала Ватикана.

Тем временем, князь Монако выздоровел от коронавируса.

25 марта у сына королевы Великобритании Принца Чарльза Уэльского подтвердили коронавирус

Также коронавирусную инфекцию обнаружили у премьер-министра Британии Бориса Джонсона. 

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