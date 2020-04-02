Президент Польши отменил визит в Украину

Президент Польши Анджей Дуда отменил запланированный на 13 апреля визит в Украину из-за пандемии коронавируса, коснувшейся почти миллиона людей в мире.

Об этом Українським Новинам сообщило Министерство иностранных дел.

"МИД Украины сообщает, что приезд Президента Республики Польша Анджея Дуды в Украину для чествования памяти польских жертв Катынского преступления не состоится ввиду ситуации с распространением в мире коронавирусной болезни COVID-19", – говорится в ответе на запрос агентства.

Дуда должен был посетить 13 апреля Харьков по случаю 80-й годовщины Катынского военного преступления, когда в апреле-мае 1940 года НКВД СССР по приказу Иосифа Сталина расстрелял 22 тыс. поляков в Катынском лесу (Смоленская область России) и ряде лагерей и тюрьм на террритории Беларуси и Украины, включая Харьков.

С 70-й годовщиной Катынского расстрела связана смерть в апреле 2010 года Президента Польши Леха Качинского и почти 90 польских высших должностных лиц вследствие авиакатастрофы в аэропорту Смоленска, причины которой окончательно не установлены.

Дуда собирался почтить память жертв Катынского преступления в Харькове, детальней программа его визита в Украину не анонсировалась.

МИД не ответил, состоятся ли украинско-польские переговоры в запланированную дату в любом другом формате и перенесен ли визит Дуды в Украину для встреч с властями на более поздний срок.

При этом министерство напомнило, что 18 марта состоялся телефонный разговор между Дудой и Президентом Владимиром Зеленским, основной темой которого стала координация усилий по предотвращению негативных последствий для граждан двух государств из-за распространения в мире пандемии коронавируса.

Согласно сообщению пресс-службы Президента Владимира Зеленского, стороны договорились в дальнейшем продолжить контакты на высшем уровне.

Как сообщали Українськi Новини, из-за Covid-19 к Зеленскому не приехали 5 иностранных лидеров в марте.

В то же время Офис Президента из-за коронавируса командировки за границу сотрудников не отменял. Разве что к Зеленскому в карантин пускают после измерения температуры.

Несмотря на пандемию коронавируса Зеленский и премьер Венгрии Орбан собираются встретиться лично в конце апреля-начале мая. При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отменил встречу с Петером Сийярто в Венгрии. В то же время главы МИД Украины и Венгрии поговорили в режиме видеоконференции.

Также из-за коронавируса министр отменил встречу с группой друзей Украины в ЕС в Брюсселе. В то же время нормандская четверка может поговорить онлайн вместо саммита из-за ситуации с коронавирусом, по мнению МИДа.