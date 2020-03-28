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28 марта 2020, суббота, 12:04 444
Внешняя политика 2020-03-28T12:20:26+02:00
Українські Новини
Из-за коронавируса министр не поехал на встречу с "группой друзей Украины в ЕС"

Из-за коронавируса министр не поехал на встречу с "группой друзей Украины в ЕС"

Виолетта Чайковская
Евросоюз, МИД, Брюссель, Визит, Карантин, Коронавирус, Дмитрий Кулеба, Коронавирус в мире, Карантин из-за коронавируса, Кулеба
Украина Евросоюз. Фото: sq.com.ua
Украина Евросоюз. Фото: sq.com.ua

Кроме отмены личной встречи глав МИД Украины и Венгрии, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отменил запланированный визит в Брюссель (Бельгия) для встречи с так называемой "группой друзей Украины в Европейском Союзе".

Об этом Українським Новинам сообщил заместитель министра Егор Божок.

"В связи с распространением коронавируса Covid-19 были отменены визиты министра иностранных дел Кулебы в Венгрию, а также в Бельгию для участия во встрече в формате группы друзей Украины в ЕС + Украина", –  говорится в его ответе на запрос агентства.

Визит министра в Будапешт был запланирован на 26 марта,  в то же время вместо личной встречи Кулеба и Петер Сийярто провели переговоры в режиме видеоконференции, что по мнению венгерской стороны помешало им обсудить сложные и деликатные темы.

Предыдущий глава МИДа Вадим Пристайко 14 октября 2019 принял участие во встрече министров иностранных дел "группы друзей Украины в ЕС" в Люксембурге на полях заседания Совета ЕС.

Божок отметил, что Кулеба из-за пандемии коронавируса отменил не только свои визиты, но и запретил краткосрочные командировки сотрудников МИДа и заграничных дипломатических учреждений Украины, как в стране пребывания, так и в третьи страны или в Украину.

"В исключительных случаях в такие командировки могут быть направлены по решению руководителя учреждения для предоставления неотложной помощи гражданам Украины, которые оказались в затруднительном положении, в том числе в связи с пандемией", – сказано в ответе.

При этом Божок подчеркивает, что на фоне ограничительных мер, предпринимаемых иностранными государствами в связи с обострением эпидемической ситуации, МИД продолжает реализовывать внешнюю политику, защищать национальные интересы в сфере международных отношений, а также права и интересы украинцев за границей.

Как сообщали Українськi Новини, Офис Президента из-за коронавируса не отменял командировки сотрудников, зато к Зеленскому в карантин пускают после измерения температуры.

При этом 5 иностранных лидеров из-за Covid-19 к Зеленскому не приехали.

МИД допускает, что из-за коронавируса нормандский саммит может пройти онлайн.

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