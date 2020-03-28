Из-за коронавируса министр не поехал на встречу с "группой друзей Украины в ЕС"

Кроме отмены личной встречи глав МИД Украины и Венгрии, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отменил запланированный визит в Брюссель (Бельгия) для встречи с так называемой "группой друзей Украины в Европейском Союзе". Об этом Українським Новинам сообщил заместитель министра Егор Божок. "В связи с распространением коронавируса Covid-19 были отменены визиты министра иностранных дел Кулебы в Венгрию, а также в Бельгию для участия во встрече в формате группы друзей Украины в ЕС + Украина", – говорится в его ответе на запрос агентства. Визит министра в Будапешт был запланирован на 26 марта, в то же время вместо личной встречи Кулеба и Петер Сийярто провели переговоры в режиме видеоконференции, что по мнению венгерской стороны помешало им обсудить сложные и деликатные темы. Предыдущий глава МИДа Вадим Пристайко 14 октября 2019 принял участие во встрече министров иностранных дел "группы друзей Украины в ЕС" в Люксембурге на полях заседания Совета ЕС. Божок отметил, что Кулеба из-за пандемии коронавируса отменил не только свои визиты, но и запретил краткосрочные командировки сотрудников МИДа и заграничных дипломатических учреждений Украины, как в стране пребывания, так и в третьи страны или в Украину. "В исключительных случаях в такие командировки могут быть направлены по решению руководителя учреждения для предоставления неотложной помощи гражданам Украины, которые оказались в затруднительном положении, в том числе в связи с пандемией", – сказано в ответе. При этом Божок подчеркивает, что на фоне ограничительных мер, предпринимаемых иностранными государствами в связи с обострением эпидемической ситуации, МИД продолжает реализовывать внешнюю политику, защищать национальные интересы в сфере международных отношений, а также права и интересы украинцев за границей. Как сообщали Українськi Новини, Офис Президента из-за коронавируса не отменял командировки сотрудников, зато к Зеленскому в карантин пускают после измерения температуры. При этом 5 иностранных лидеров из-за Covid-19 к Зеленскому не приехали. МИД допускает, что из-за коронавируса нормандский саммит может пройти онлайн.