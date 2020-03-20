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20 марта 2020, пятница, 11:29 269 Документ
Внешняя политика 2020-03-20T11:37:10+02:00
Українські Новини
Коронавирус сорвал долгожданную личную встречу дипломатов Украины и Венгрии

Коронавирус сорвал долгожданную личную встречу дипломатов Украины и Венгрии

Виолетта Чайковская
Венгрия, Визит, Карантин, Будапешт, Коронавирус, Дмитрий Кулеба, Петер Сийярто, Украина-Венгрия, Закрытие границ
Украина и Венгрия. Флаги. Фото: Officsal publicataion
Украина и Венгрия. Флаги. Фото: Officsal publicataion

В то время как из-за коронавируса визиты в Украину отменили 5 иностранных лидеров, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отменил на время карантина все заграничные визиты, в том числе запланированный на 26 марта в Будапешт для встречи с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел на запрос Українських Новин.

"Все визиты Министра иностранных дел на период карантина отменены", - ответил МИД на вопрос о том, состоится ли запланированный на 26 марта визит Кулебы в Венгрию.

При этом МИД отметил, что должностные лица иностранных государств и международных организаций также отменили запланированные визиты в Украину.

"Исключение могут составлять визиты, которые касаются борьбы с распространением пандемии COVID-19", - отмечается в ответе.

Даты переноса иностранных визитов и восстановления заграничных командировок будут зависеть от развития ситуации с распространением коронавируса и от дальнейших решений СНБО, Кабинета Министров и решений государств-партнеров.

В то же время, по словам Кулебы, его переговоры с Сийярто состоятся, однако не в формате личной встречи, а в режиме видеоконференции.

Также министр поручил своим сотрудникам воздержаться от заграничных командировок и ограничить контакты с представителями государственных органов, иностранного дипломатического корпуса, международных организаций в Украине, частного сектора.

Все сотрудники МИДа, которые в период карантина возвращаются из заграничных командировок, проходят обязательную двухнедельную самоизоляцию.

По поручению Кулебы все заграничные дипломатические учреждения Украины переведены на дистанционный режим работы до 23 марта с возможной пролонгацией, а их сотрудники обеспечены медицинскими средствами индивидуальной защиты.

Подразделения и учреждения МИДа в Украине до 3 апреля ежедневно и еженедельно избирают работников, которые пребывают на рабочем месте в течение дня, а остальные сотрудники работают в дистанционном режиме.

Для сотрудников и посетителей здания самого МИДа на период карантина введена термометрия, а в случае отказа от скрининга или наличия температуры выше 37 градусов их не допускают в помещения.

Прием граждан в МИДе временно приостановлен, а в помещениях внешнеполитического ведомства проводится противоэпидемический надзор.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на утро 20 марта в Украине диагностировали 26 случаев коронавируса.

В Венгрии коронавирус обнаружили две недели назад. 

На прошлой неделе Сийярто вновь подтвердил, что Венгрия продолжит блокировать комиссию Украина-НАТО, пока Киев не восстановит права национальных меньшинств.

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