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20 марта 2020, пятница, 10:27 593 Документ
Внешняя политика 2020-03-20T11:23:14+02:00
Українські Новини
Из-за коронавируса визиты в Украину отменили 5 иностранных лидеров, - Офис Президента

Из-за коронавируса визиты в Украину отменили 5 иностранных лидеров, - Офис Президента

Виолетта Чайковская
Карантин, Коронавирус, закрытие границы, Петер Маурер, Саломе Зурабишвили, Гитанас Науседа, Визит в Украину, Жозеп Боррель, Симонетта Соммаруги
Флаги Украины и Европейского Союза (ЕС). Фото: Українське Фото
Флаги Украины и Европейского Союза (ЕС). Фото: Українське Фото

Из-за пандемии коронавируса, которым заразились 234 тыс. человек в мире, пять иностранных высших должностных лиц отменили запланированные на март визиты в Украину.

Об этом говорится в ответе Офиса Президента на запрос Українських Новин.

"В связи со стремительным распространением пандемии коронавируса COVID-19 в мире были отменены (по состоянию на 18 марта 2020 года) визиты 5 иностранных высших должностных лиц в Украину", - сказано в нем.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отменил запланированный на 15-17 марта визит в Украину, а Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер – на 16-20 марта.

Также были отмены визиты в Киев президентов Литвы Гитанаса Науседы, Грузии – Саломе Зурабишвили и Швейцарии – Симонетты Соммаруги, которые планировались на 19-20, 20-21 и 24-26 марта соответственно.

"С иностранными партнерами поддерживается постоянный контакт с целью проработки текущих задач, а также в контексте согласования возможных новых дат проведения указанных визитов, после нормализации ситуации вокруг коронавируса", - сказано в ответе.

В то же время Офис Президента не ответил, были ли отсрочены какие-либо поездки Президента Владимира Зеленского за границу из-за коронавируса.

Также Офис не ответил, планирует ли Зеленский воздержаться от визитов по Украине в связи с карантином, и до какого времени.

Как сообщали Українськi Новини, в мире от коронавируса погибли 10 тыс. человек, а в Украине подтверждено 26 случаев коронавируса, три из которых летальные.

С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин для предотвращения распространения коронавируса, а с 17 марта Украина закрыла границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели.

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