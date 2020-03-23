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23 марта 2020, понедельник, 19:19 155
Внешняя политика 2020-03-23T19:35:09+02:00
Українські Новини
Нормандский саммит могут провести онлайн в связи с коронавирусом, – МИД

Нормандский саммит могут провести онлайн в связи с коронавирусом, – МИД

Виолетта Чайковская
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Зеленский, Макрон, Путин и Меркель на встрече в
Зеленский, Макрон, Путин и Меркель на встрече в "нормандском формате". Фото: сайт Президента Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что встречу в "нормандском формате, запланированную на апрель, лидеры Украины, России, Германии и Франции из-за пандемии коронавируса могли бы провести онлайн при условии максимальной защищенности линии связи.

Об этом он сообщил журналистам, передают Українськi Новини.

"До саммита "нормандского формата" еще нужно дожить. Вы знаете, что, например, заседание трехсторонней контактной группы на этой неделе состоится в режиме видеоконференции. Коронавирус изменит не только мир в целом, но и дипломатию. Я думаю, что дипломатия вообще подвергнется решительным изменениям, и лидеры тоже поймут, что много вещей можно делать онлайн, главное - чтобы были защищены каналы коммуникации", - сказал он.

Кулеба также сообщил, что 24 марта проведет переговоры по видеосвязи с министром иностранных дел Германии.

"Завтра у меня состоится дипломатическая новелла - я совершу виртуальный визит в ФРГ и проведу с моим немецким коллегой полноценные переговоры", - сказал он.

До этого, 22 марта, министры провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили возможные поставки Германией или закупки Украиной, в зависимости от ситуациии, тестов на коронавирус.

Как сообщали Українськi Новини, Офис Президента из-за коронавируса не отменял командировки сотрудников. Были ли отсрочены визиты самого Зеленского из-за пандемии, в Офисе не признаются. Известно, что к Зеленскому из-за коронавируса не пускают без термометрии.

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