Нормандский саммит могут провести онлайн в связи с коронавирусом, – МИД

Зеленский, Макрон, Путин и Меркель на встрече в "нормандском формате". Фото: сайт Президента Украины

Зеленский, Макрон, Путин и Меркель на встрече в "нормандском формате". Фото: сайт Президента Украины

Об этом он сообщил журналистам, передают Українськi Новини.

"До саммита "нормандского формата" еще нужно дожить. Вы знаете, что, например, заседание трехсторонней контактной группы на этой неделе состоится в режиме видеоконференции. Коронавирус изменит не только мир в целом, но и дипломатию. Я думаю, что дипломатия вообще подвергнется решительным изменениям, и лидеры тоже поймут, что много вещей можно делать онлайн, главное - чтобы были защищены каналы коммуникации", - сказал он.

Кулеба также сообщил, что 24 марта проведет переговоры по видеосвязи с министром иностранных дел Германии.

"Завтра у меня состоится дипломатическая новелла - я совершу виртуальный визит в ФРГ и проведу с моим немецким коллегой полноценные переговоры", - сказал он.

До этого, 22 марта, министры провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили возможные поставки Германией или закупки Украиной, в зависимости от ситуациии, тестов на коронавирус.

Как сообщали Українськi Новини, Офис Президента из-за коронавируса не отменял командировки сотрудников. Были ли отсрочены визиты самого Зеленского из-за пандемии, в Офисе не признаются. Известно, что к Зеленскому из-за коронавируса не пускают без термометрии.