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02 апреля 2020, четверг, 09:04 774 Карта
Общество 2020-04-02T09:45:01+03:00
Українські Новини
В мире количество инфицированных коронавирусом приближается к миллиону. Данные на 2 апреля

В мире количество инфицированных коронавирусом приближается к миллиону. Данные на 2 апреля

Елена Новикова
Коронавирус, Коронавирус в мире, Профилактика коронавируса, Распространение коронавируса, статистика коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В то время, как по состоянию на 22:00 1 апреля в Украине подтверждено 794 случаев заражения коронавирусом, в мире в четверг, 2 апреля зарегистрировано 937 567 случаев заражения COVID-19, 194 311 из них выздоровели, 47 256 - умерли.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Больше всего случаев зафиксировали в США. Там вирус подтвердили у 216 721 человека, 5 138 из них умерли, а 8 672 - вылечились.

На втором месте по количеству заражения - Италия, где зафиксировали 110 574 случая. 13 155 человек умерли, а 16 847 - вылечились.

На третьем месте Испания, где зафиксировали 104 118 случаев, 9 387 человек умерли, а 22 647 - выздоровели.

В Китае вирус нашли у 82 394 человек, 3 316 из них - умерли, а 76 426 - выздоровели.

Как защититься от коронавируса:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Профилактика коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровьяПрофилактика коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья

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