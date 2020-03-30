В аптеках по-прежнему масок нет, а в интернет-магазинах они дорогие. Сколько стоят медицинские маски в Киеве

В большинстве аптек Киева посетителей все еще встречают объявления о том, что масок в продаже нет. Тем временем, в интернет-магазинах их все же купить можно, но по завышенной цене. Українські Новини выясняли, сколько придется отдать за средство индивидуальной защиты.

Так, упаковку из 50 масок можно купить по цене от 805 гривен. То есть по 16,10 за одну маску. Упаковки по 30 штук продают за 450 гривен или по 15 гривен за одну маску. В розницу маски стоят дороже – от 15 до 25 гривен за штуку. Однако не везде их можно купить одну или две. Во многих интернет-магазинах минимальный заказ – это 10-20 таких масок.

Одноразовые медицинские маски в интернете. Купить можно, но дорого

Интернет-магазины предлагают маски оптом по 20-50 штук

Стоит помнить, что одноразовую маску можно носить не больше 3 часов и менять, как только она отсыреет.

Дороже стоят респираторы с клапаном – от 218 до 320 гривен. Упаковка из 10 таких средств защиты доступна по 1500 гривен.

Респираторы особенно дорогие

Многоразовые маски стоят от 35 гривен. Маски с регулировкой размера стоят 100-150 гривен.

Многоразовые маски могут быть разноцветными

Как сообщали Українські Новини, 29 марта второй самолет со средствами защиты для врачей, полиции, военных прибыл в аэропорт "Борисполь".

Также Киевская госадминистрация купила 100 тыс. защитных масок за 1 млн гривен

Кроме того, медицинскую маску можно сделать самостоятельно из хлопчатобумажной ткани.

Нидерланды решили отозвать 600 тысяч некачественных медицинских масок стандарта FFP2, которые были приобретены у Китая для борьбы с коронавирусом.