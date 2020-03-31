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31 березня 2020, вівторок, 14:48 36
Суспільство 2020-03-31T17:45:03+03:00
Українські Новини
У магазинах Києва з'явилися антисептики. Все ще не дешево

У магазинах Києва з'явилися антисептики. Все ще не дешево

Кира Молчанова
коронавірус в Україні, антисептик, дезінфектори, ціни на дезінфектори
Антиспетик. Фото: Pixabay
Антиспетик. Фото: Pixabay

Поки з медичними масками у столичних аптеках справи йдуть не дуже добре, у київські магазини повернулися антиспетики, але коштують вони дорожче, ніж були до карантину.

Наприклад, у магазині "Розетка" на Лісовому масиві в Києві дезінфікуючі засоби були на касі, однак перед магазином на цих вихідних вишикувалася довга черга — не тільки за антисептиком.

ЧергуЧергу в "Розетку". Фото: facebook.com/groups/lesnoymassiv

Онлайн засоби для дезінфекції рук можна купити за 40 гривень за 35 мл Але є і дорожче.

 

Великі каністри по 5 і 10 літрів коштують 900 і 1800 гривень відповідно.

 

Магазини косметики швидше за аптеки перебудувалися на потреби країни, де є епідемія, і стали пропонувати санітайзери.

Як повідомляли Українські Новини, лікар Євген Комаровський розповів, що руки можна обробляти спиртом, але необхідно враховувати той факт, що 90% спирт буде дуже сильно висушувати шкіру.

До цього правоохоронні органи виявили підпільний цех з виготовлення контрафактних антисептиків.

Також ми розповідали, як самостійно зробити спиртовмісні і безспиртові антисептики.

З початком епідемії коронавірусу антисептики злетіли в ціні в кілька разів. Потім ціни на них знизилися, але не набагато.

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