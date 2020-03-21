Госуправление делами договорилось об авиаперелетах Зеленского в 2020 за 55 млн гривен

В то время как Украина закрыла регулярное авиасообщение на время карантина из-за коронавируса Государственное управление делами договорилось с Государственным авиационным предприятием "Украина" о закупке услуг по авиационным перевозкам официальных делегаций во главе с Президентом Владимиром Зеленским в 2020 году за 55,6 млн гривен.

Договор был подписан 20 марта, передают Українські Новини.

Его стоимость составляет 55 млн 617 тыс. гривен, из которых 44 млн гривен предусмотрены на визиты Зеленского за границу, а 11,6 млн гривен – по Украине.

В 2019 году авиаперевозка Президента по Украине обошлась в 14,1 млн гривен, а осуществление заграничных авиарейсов – в 27,3 млн гривен.

В целом расходы Госуправления делами на авиауслуги составили 278 млн гривен в 2019 году и утверждены на уровне 290 млн гривен в 2020.

Они включают обеспечение функционирования госавиапредприятия "Украина" (наибольшая статья расходов), расходы на подготовку загранвизитов Президента, на их осуществление (большую часть которых составляет оплата авиарейсов) и расходы на обеспечение авиаперевозок по Украине.

В 2020 расходы на ГП запланировано сократить с 224 до 206 млн гривен, а на визиты Президента повысить с 54 до 83 млн гривен.

Договор об авиаперевозках Президента ежегодно заключается с ГП "Украина", поскольку оно было создано в 1996 году специально для выполнения чартерных рейсов по заказу высших должностных лиц.

На балансе ГП учитывается 7 воздушных судов, однако только 4 из них используются.

В рабочем состоянии пребывают самолеты Airbus А-319 (уровень исправности 91%), АН-148 (уровень исправности 85,8%), АН-74 (уровень исправности 71,8%) и вертолет МИ-8 (уровень исправности 72,6%).

Два самолета Ил-62 непригодны к эксплуатации, поэтому их обслуживание прекращено с 2014 года, а один вертолет Ми-8 не эксплуатируется с 2015 года и требует капитального ремонта.

Как сообщали Українські Новини, ранее ГУД рассказало, сможет ли выполнить обещание Зеленского о сокращении расходов на Президента.

В ходе предвыборной кампании Зеленский обещал продать самолеты Президента "к чертовой матери" и летать на рейсовых. Однако позже выяснилось, что Зеленский не продаст президентские самолеты – уже в статусе главы государства он объяснил, почему обещание не может быть выполнено.

В 2019 по региональным поездкам Зеленский не уступал Порошенко. Также за полгода президентства в 2019 Зеленский посетил 12 стран с визитами, а в начале 2020 Зеленский был в Омане за свой счет.

С начала 2020 года на перелеты Зеленского за границу было потрачено 5 млн гривен. Обеспечение авиаперелета - наибольшая статья расходов госбюджета для организации визита. Кроме него, финансируется подготовка, командировочные и проживание делегации.