Украина полностью закрывает авиасообщение с другими странами

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что с 17 марта Украина полностью перекроет авиасообщение из-за пандемии коронавируса. Об этом он сообщил в эфире "Противостояние. Предисловие".

"17 марта, с 0:00 часов авиасообщение в Украине будет полностью ограничено. Сухопутное и морское сообщения будут продолжать работать, наши граждане смогут вернуться в страну", - сказал Разумков.

По его словам, очень не простая сейчас ситуация в мире с пандемией коронавируса.

"Но давайте будем откровенными, в Украине сейчас ситуация намного лучше чем заграницей. Но мы должны сделать все, чтобы по максимуму обезопасть и Украину и украинцев от глобальной угрозы с которой столкнулся мир. Если мы говорим, про превентивные методы, которые были уже задействованы, то сегодня было заседание СНБО по этой ситуации", - сказал Разумков.

Спикер добавил, что СНБО подготовил список превентивных мероприятий, которые будут реализованы в ближайшее время.

"Верховная Рада продолжет работать. Я уверен, что в любом случае на следущей неделе, мы будем наблюдать внеочередное заседание парламента, на котором будут приниматься законопреты, которые необходимы сегодня для обеспечения работы разных учреждений. Будет зайствована вся вертикаль власти", - отметил Разумков.

Как сообщали Українські Новини, в связи с коронавирусом Украина закроет границу для иностранцев.

Тем временем в Украине выделят 100 миллионов гривен на товары, работы и услуги по борьбе с коронавирусом.

Напомним, Киев заказал еще 100 тыс. экспресс-тестов на коронавирус и Українські Новини писали, в каких больницах можно бесплатно провериться на наличие COVID19. Тест-системы доступны в 7 больницах.