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13 марта 2020, пятница, 20:15 2208
Политика 2020-03-13T20:33:45+02:00
Українські Новини
Украина полностью закрывает авиасообщение с другими странами

Украина полностью закрывает авиасообщение с другими странами

Ольга Фандорина
Авиасообщение, Коронавирус, Дмитрий Разумков, Пандемия коронавируса, Закрытие границ

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что с 17 марта Украина полностью перекроет авиасообщение из-за пандемии коронавируса. Об этом он сообщил в эфире "Противостояние. Предисловие".

"17 марта, с 0:00 часов авиасообщение в Украине будет полностью ограничено. Сухопутное и морское сообщения будут продолжать работать, наши граждане смогут вернуться в страну", - сказал Разумков.

По его словам, очень не простая сейчас ситуация в мире с пандемией коронавируса.

"Но давайте будем откровенными, в Украине сейчас ситуация намного лучше чем заграницей. Но мы должны сделать все, чтобы по максимуму обезопасть и Украину и украинцев от глобальной угрозы с которой столкнулся мир.  Если мы говорим, про превентивные методы, которые были уже задействованы, то сегодня было заседание СНБО по этой ситуации", - сказал Разумков.

Спикер добавил, что СНБО подготовил список превентивных мероприятий, которые будут реализованы в ближайшее время.

"Верховная Рада продолжет работать. Я уверен, что в любом случае на следущей неделе, мы будем наблюдать  внеочередное заседание парламента, на котором будут приниматься законопреты, которые необходимы сегодня для обеспечения работы разных учреждений. Будет зайствована вся вертикаль власти", - отметил Разумков.

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