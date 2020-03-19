Президентский борт №1 эвакуировал из Австрии застрявших украинцев

Президентский самолет президента Владимира Зеленского доставил из Австрии в аэропорту "Борисполь" 33 украинца. Они не могли самостоятельно вернуться в Украину из-за закрытия границ. Об этом сообщили в Офисе президента.

Из Австрии эвакуировали 18 женщин, пятеро детей и людей пожилого возраста.

"Перед посадкой в самолет пассажиров осмотрели медики, был проведен скрининг на признаки возможного заболевания коронавирусом. На борт были допущены люди без симптомов ОРВИ", - подчеркнули в ОП.

Также стало известно, что эвакуированным сделали тесты на коронавирус. Они показали отрицательный результат. В Киеве украинцев осмотрят врачи, а потом им предстоит 14 дней в самоизоляции.

Как сообщали Українськi Новини, Министр здравоохранения Илья Емец заявил, что в случае необходимости в Украине введут еще более строгий карантинный режим.

Тем временем Кабинет Министров утвердил введение чрезвычайной ситуации в Киевской области и ожидает решения Киева о введении чрезвычайной ситуации.

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Ранее Кабинет Министров приостановил все междугородние пассажирские перевозки по Украине и ограничил городские перевозки до 10 человек в один транспорт с 12:00 18 марта.