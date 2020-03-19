подписаться на рассылку
27.2 28.3
29.2 30.9
˟
19 марта 2020, четверг, 08:22 1454
Общество 2020-03-19T08:23:06+02:00
Українські Новини
Президентский борт №1 эвакуировал из Австрии застрявших украинцев

Президентский борт №1 эвакуировал из Австрии застрявших украинцев

Ольга Фандорина
Борт №1, Эвакуация украинцев, Пандемия коронавируса, Президентский самолет

Президентский самолет президента Владимира Зеленского доставил из Австрии в аэропорту "Борисполь" 33 украинца. Они не могли самостоятельно вернуться в Украину из-за закрытия границ. Об этом сообщили в Офисе президента.

Из Австрии эвакуировали 18 женщин, пятеро детей и людей пожилого возраста.

"Перед посадкой в самолет пассажиров осмотрели медики, был проведен скрининг на признаки возможного заболевания коронавирусом. На борт были допущены люди без симптомов ОРВИ", - подчеркнули в ОП.

Также стало известно, что эвакуированным сделали тесты на коронавирус. Они показали отрицательный результат. В Киеве украинцев осмотрят врачи, а потом им предстоит 14 дней в самоизоляции.

Как сообщали Українськi Новини, Министр здравоохранения Илья Емец заявил, что в случае необходимости в Украине введут еще более строгий карантинный режим.

Тем временем Кабинет Министров утвердил введение чрезвычайной ситуации в Киевской области и ожидает решения Киева о введении чрезвычайной ситуации.

Также мы писали, что такое чрезвычайная ситуация, которую вводят области из-за коронавируса. 

Ранее Кабинет Министров приостановил все междугородние пассажирские перевозки по Украине и ограничил городские перевозки до 10 человек в один транспорт с 12:00 18 марта.

Больше новостей о: Борт №1 Эвакуация украинцев Пандемия коронавируса Президентский самолет

В Италии от коронавируса за сутки умерли 475 человек. Данные на 19 марта
Президентский борт №1 эвакуировал из Австрии застрявших украинцев
Новости
Кадровый скандал в правительстве: Чернобыльской зоной теперь руководит фигурантка расследования о продаже должностей, - СМИ 09:49
Боевики 15 раз обстреляли позиции ООС 18 марта — трое военных травмированы 09:47
В ОРДЛО более 600 человек обратились с симптомами ОРВИ, а тестов на коронавирус в больницах нет 09:42
Коронавирус в Турции набирает обороты: за сутки заразились почти 100 человек 09:32
"Комсомолка", "АиФ" и "Корреспондент" не выходят: все печатные издания Украинского медиа холдинга ушли на карантин 09:27
больше новостей
Выплаты получат не все. Кому из пенсионеров и сколько доплатят из-за коронавируса 06:00
Доллар достиг отметки 27. Курс валют от НБУ в среду 06:00
В ВОЗ назвали препарат для самолечения при симптомах коронавируса 18:29
Надбавка пенсионерам из-за коронавируса: стало известно, когда проведут выплаты 06:00
В Украине снизили тарифы на тепло: насколько уменьшатся платежки украинцев 05:32
больше новостей
В Kharkiv Palace состоялось заседание первого в Украине антикризисного штаба во главе с Ярославским 16:41
Санитарка, уволенная в Радомышле, должна быть восстановлена на работе с извинениями руководства, – Павленко 19:01
Зеленский анонсировал запуск онлайн-уроков для школьников 5-11 классов со следующей недели 22:00
Главой Минэнерго впервые может стать женщина 17:38
Обвинения Юрием Луценко с трибуны ООН Януковича в хищении $40 млрд были метафорой и оценочным суждением, – представители экс-генпрокурора в суде 14:13
больше новостей
Показатель средней зарплаты для расчета пенсий понизили на тысячу гривен
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok