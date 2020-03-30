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30 марта 2020, понедельник, 09:25 319
Общество 2020-03-30T09:25:32+03:00
Українські Новини
С начала карантина в Украину вернулись более 144 тысяч человек

С начала карантина в Украину вернулись более 144 тысяч человек

Надежда Комендантова
МИД, Украинцы, Карантин, коронавирус в Украине
Граница. Фото:
Граница. Фото: "Крым.Реалии"

В то время, как с 28 марта Украина закрыла границу, с начала введения карантина в Украине в связи с распространением коронавируса в страну вернулись более 144 тысяч украинских граждан.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

Кроме этого сообщается, что 174 украинца заграницей находятся на карантине в таких странах: Азербайджан (1), Бельгия (1), Бразилия (16), Вьетнам (9), Италия (10), Катар (1), Китай (1), Молдова (1), Нигерия (6), Нидерланды (1), ОАЭ (3), Польша (107), Румыния (5), Россия (1), США (2), Германия (7), Черногория (1) и Швейцария (1).

Проходят лечения от коронавируса 27 граждан Украины. Среди них 3 в Австрии, 4 в Доминиканской Республике, 1 в Испании, 5 в Италии, 2 в Нигерии, 1 в Нидерландах, 2 в ОАЭ, 2 в Польше, 1 на Сейшельских островах, 1 в США, 4 в Германии и 1 в Швейцарии.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский заявил, что тех украинцев, которые не успеют вернуться из-за границы до 28 марта, будут постепенно эвакуировать, но с учетом эпидемиологической ситуации в местах их пребывания и готовности украинской медицинской системы к их обязательной изоляции.

Зеленский сказал что таких украинцев около 17 тыс.

Кроме того, прилетевшие из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и прорвались из аэропорта. 

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