Стоимость визитов Зеленского за границу повысится в 2 раза в 2020

Расходы на визиты Президента Владимира Зеленского за границу в 2020 году запланировано увеличить в 2 раза по сравнению с 2019 годом.

Об этом свидетельствует ответ Государственного управления делами на запрос Українських Новин.

Согласно ему, в 2019 году расходы на услуги государственного авиационного предприятия "Украина", которое обеспечивает перелеты внутри и за пределами страны специальными рейсами высших должностных лиц – Президента, председателя Верховной Рады и премьер-министра, официальных делегаций во главе с ними, а также делегаций иностранных государств, составили 278 млн гривен.

В частности, обеспечение функционирования госпредприятия обошлось в 223,8 млн гривен.

На авиаперевозку председателя Верховной Рады, премьер-министра и их делегаций было потрачено всего 44,3 тыс. гривен.

В то же время авиаперелеты Президента обошлись в 54,2 млн гривен: подготовка заграничных визитов – 7 млн, их осуществление – 33 млн, а перевозка в пределах Украины – 14,1 млн.

В 2020 году расходы на авиауслуги утверждены на уровне 290 млн гривен.

При этом обеспечение функционирования ГП "Украина" должно обойтись дешевле – в 206,1 млн гривен.

В свою очередь расходы на авиаперевозку главы государства вырастут в 1,5 раза – до 82,9 млн гривен.

На перелеты по Украине предусмотрено 12 млн гривен, а на подготовку иностранных визитов – 7,8 млн, что сопоставимо с затратами 2019 года.

Однако осуществление визитов Президента за границу обойдется в два раза дороже – в 64,1 млн гривен, в том числе оплата авиационных рейсов составит 51 млн в 2020 против 27,3 млн в 2019.

Госавиапредприятие "Украина" было основано в 1996 году для перевозки высших должностных лиц и подчиняется Госуправлению делами, которое в свою очередь подчиняется Президенту и является специальным государственным органом по обеспечению деятельности главі государства, парламента, правительства и других госорганов.

ГП не выполняет регулярные авиаперевозки, а исключительно чартерные рейсы по заказу.

"В 2019 году авиапредприятием было выполнено 439 литерных рейсов, полетов с целью облета, тренировочных и перегонных полетов предприятия и перевезено 5 742 пассажира", - говорится в ответе ГП на запрос Українських Новин.

На балансе предприятия учитывается 7 воздушных судов, однако только 4 из них используются.

В рабочем состоянии пребывают самолеты Airbus А-319 (уровень исправности 91%), АН-148 (уровень исправности 85,8%), АН-74 (уровень исправности 71,8%) и вертолет МИ-8 (уровень исправности 72,6%).

Два самолета Ил-62 непригодны к эксплуатации, поэтому их обслуживание прекращено с 2014 года, а один геликоптер МИ-8 не эксплуатируется с 2015 года и требует капитального ремонта.

Будет ли проводиться такой ремонт в 2020 году, авиапредприятие не ответило, а закупать новые воздушные суда в текущем году оно не планирует.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 и 2018 годах расходы на авиаперелеты официальных делегаций во главе с Президентом планировались на уровне 65 млн гривен, а в 2017 – 35,4 млн.

В ходе предвыборной кампании Зеленский обещал продать самолеты Президента "к чертовой матери" и летать на рейсовых. Однако позже выяснилось, что Зеленский не продаст президентские самолеты – уже в статусе главы государства он объяснил, почему обещание не может быть выполнено.

В 2019 по региональным поездкам Зеленский не уступал Порошенко. Также за полгода президентства Зеленский посетил 12 стран с визитами, а в начале 2020 Зеленский был в Омане за свой счет.