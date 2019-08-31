Один не работает, второй для Украины, третий для мира: Зеленский рассказал, почему не продает самолеты

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может продать президентские самолеты из-за большого количества срочных вылетов. Об этом он заявил в интервью телеканалу "1+1".

Зеленский рассказал, что в распоряжении президента есть три самолета, один из которых не работает, второй необходим для срочных вылетов по Украине, а третий - для международных встреч.

"Например, у меня есть две-три области. Плюс Донбасс, например. Я... Мы вылетаем на самолете, мы прилетаем, потом там вертолет, после вертолета мы садимся на джипы и едем там в зону АТО. Ну не летают в зоне АТО пока что рейсовые самолеты. Поэтому, поверьте мне, ничего здесь о комфорте не идет речь. Просто надо решать большие вопросы очень быстро", - сказал Владимир Зеленский.

Как сообщали Українські Новини, ранее Зеленский хотел продать к чертовой матери все самолеты президента и летать на рейсовых.

Также Зеленский рассказал, о чем Богдан постоянно шепчет ему на ухо. А еще о том, напивался ли он за эти сто дней президентства, как он отнесся к поездке Андрея Богдана в Сен-Тропе в День независимости Украины и о том, что новое правительство Украины должно снизить "коммуналку", иначе его выгонят.

Также президент Владимир Зеленский рассказал о своих первых контактах с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным и анонсировал личную встречу с ним.