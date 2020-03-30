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30 марта 2020, понедельник, 12:21 460
Общество 2020-03-30T12:36:26+03:00
Українські Новини
11,5 тыс. украинцев за границей еще ожидают эвакуации домой после закрытия границ

11,5 тыс. украинцев за границей еще ожидают эвакуации домой после закрытия границ

Виолетта Чайковская
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Эвакуация украинцев. Фото: Госпогранслужба
Эвакуация украинцев. Фото: Госпогранслужба

Почти 11,5 тыс. украинцев за границей ожидают эвакуации в Украину после закрытия границ.

Об этом журналистам сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передают Українськi Новини.

"На данный момент количество граждан Украины, которые ожидают эвакуации из разных стран мира, составляет 11 449 лиц", - сказал он.

При этом министр отметил, что  эти данные динамичные, поскольку эвакуация продолжается, в то время как часть из пожелавших вернуться домой впоследствии передумывают.

Кулеба призвал тех граждан, у которых есть средства для проживания, оставаться в стране их пребывания.

Также министр прокомментировал сопротивление эвакуированных из-за границы украинцев прохождению двухнедельной обсервации.

"Что касается вчерашних событий, в первую очередь рейса из Хошимина, то я без какой-либо иронии хочу сказать, что мы стали свидетелями очередного несокрушимого стремления украинцев к свободе. Мы увидели, что украинец готов пренебречь всем общественным интересом и процедурами ради того, чтобы вырваться на волю, сесть в такси и поехать домой", - сказал он.

Кулеба подчеркнул, что всложившейся в мире ситуации чрезвычайно важна солидарность и взаимная поддержка людей.

"Каждый человек должен понять, что, решая свою проблему за счет другого человека, он только приумножает проблему, а не решает ее. Поэтому я призываю граждан ответственно относиться не только к своему здоровью, но и к здоровью других", - сказал он.

Кулеба не ответил прямо на вопрос о том, касается ли принудительная обсервация только эвакуируемых самолетами украинцев или всех, кто пересекает государственную границу, и для какого количества граждан подготовлены условия для обсервации.

"Ситуация с пандемией стремительно ухудшается не только в Украине, но и в мире, поэтому обсервация становится абсолютной необходимостью. Вчера Кабмин принял постановление, которое обязывает граждан проходить двухнедельную обсервацию после возвращения в Украину. В этом постановлении нет специфической фразы, что если вы прилетели самолетом, то вы должны обязательно идти в обсервацию, но самолетам уделяется особенное внимание. Потому что в основном сейчас совершаются магистральные рейсы, а это несколько часов в закрытом помещении с внутренней вентиляцией воздуха, то есть по сути потенциальным разгоном вируса с суперскоростью. Поэтому людям, которые возвращаются самолетами, уделяется особое внимание", - сказал он.

Также министр не ответил, за чей счет финансируется обсервация тех, кто возвращается из-за границы, и сколько это стоит, поскольку, по его словам, МИД занимается проблемами украинцев за границей, а после их возвращения остальными вопросами опекается Министерство инфраструктуры и Министерство здравоохранения.

Как сообщали Українськi Новини, с 17 марта Украина закрыла авиапространство, а с 28 марта Украина закрыла границу на въезд и выезд для любых пассажирских сообщений. Теперь пересечь границу можно на автомобиле либо пешком.

Ранее МИД сообщил, что при содействии дипломатических учреждений с начала карантина в Украину из-за границы вернулись 145 тысяч украинцев.


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