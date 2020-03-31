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31 марта 2020, вторник, 11:45 233
Внешняя политика 2020-03-31T11:45:18+03:00
Українські Новини
США выделили Украине $1,2 млн на борьбу с коронавирусом

США выделили Украине $1,2 млн на борьбу с коронавирусом

Анна Рудык
США, Гуманитарная помощь, Коронавирус, коронавирус в Украине
США-Украина
США-Украина

США выделили Украине 1,2 млн долларов гуманитарной помощи для противодействия распространению коронавируса.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине, передают Українськi Новини.

"Правительство США выделило Украине медицинскую и гуманитарную помощь стоимостью 1,2 млн долларов, чтобы ограничить распространение COVID-19 на территории страны", - сказано в нем.

Для определения первоочередных направлений использования этих ресурсов Агентство США по международному развитию (USAID) координирует работу с Кабинетом Министров.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля из-за коронавируса.

Тем временем МВФ и ВБ разрешили группе стран остановить возврат кредитов. Но не сказали кому именно. 

Ранее МВФ назвал условия, при которых может увеличить финансирование Украины. Зеленский констатирует, что МВФ может увеличить финансирование Украины по новой программе до $8 млрд. 

Также Зеленский заявил, что медицинская система не выдержит одновременного наплыва 25-50% больных коронавирусом. 

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