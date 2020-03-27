МВФ назвал условия, при которых может увеличить финансирование Украины

Международный валютный фонд (МВФ) подтвердил возможное увеличение финансирования Украины при принятии земельной реформы и закона о запрете возврата неплатежеспособных банков бывшим собственникам. Об этом сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георигева, передают Українські Новини. "На уходящей неделе был достигнут очень хороший прогресс в обсуждениях с украинскими властями по новому соглашению о расширенном кредитовании. Принятие законов по улучшению рамок банковской санации и по земельной реформе позволит быстро продвигаться вперед в окончательном определении параметров нового соглашения с еще большим доступом (Украины к кредитам), чем намечалось ранее", - говорится в заявлении Георгиевой. Она не указала сумму возможного кредитования. Как сообщали Українські Новини, МВФ примет решение по Украине в ближайшие две недели. Также генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала заявляет, что в случае продления карантина до июня-июля снижение ВВП в Украине может достичь 9% при курсе 35 UAH\/USD.