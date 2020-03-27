подписаться на рассылку
27.9 28.6
30.7 31.65
˟
  • Новости
  • Экономика
  • МВФ назвал условия, при которых может увеличить финансирование Украины
27 марта 2020, пятница, 09:40 1990
Экономика 2020-03-27T09:40:30+02:00
Українські Новини
МВФ назвал условия, при которых может увеличить финансирование Украины

МВФ назвал условия, при которых может увеличить финансирование Украины

Анна Рудык
МВФ, Финансирование, Земельная реформа, Кристалина Георгиева
МВФ. Фото: focus.ua
МВФ. Фото: focus.ua

Международный валютный фонд (МВФ) подтвердил возможное увеличение финансирования Украины при принятии земельной реформы и закона о запрете возврата неплатежеспособных банков бывшим собственникам.

Об этом сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георигева, передают Українські Новини.

"На уходящей неделе был достигнут очень хороший прогресс в обсуждениях с украинскими властями по новому соглашению о расширенном кредитовании. Принятие законов по улучшению рамок банковской санации и по земельной реформе позволит быстро продвигаться вперед в окончательном определении параметров нового соглашения с еще большим доступом (Украины к кредитам), чем намечалось ранее", - говорится в заявлении Георгиевой.

Она не указала сумму возможного кредитования.

Как сообщали Українські Новини, МВФ примет решение по Украине в ближайшие две недели.

Также генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала заявляет, что в случае продления карантина до июня-июля снижение ВВП в Украине может достичь 9% при курсе 35 UAH/USD.

Больше новостей о: МВФ Финансирование Земельная реформа Кристалина Георгиева

Финансирование МВД Кабмин хочет увеличить на 9 млр...
Кабмин предложил сократить расходы госбюджета на п...
Зеленский обсудил с директором МВФ увеличение финп...
Депутат "Слуги народа" выступил против законопроек...
За день в Украине 62 новых случая коронавируса, всего уже 218 заразившихся, - Минздрав
МВФ назвал условия, при которых может увеличить финансирование Украины
Новости
Три украинские компании разработали тесты для коронавируса 11:46
Суд просят запретить Соколову выполнять обязанности директора ГБР 11:40
Из-за того, что коронавирусом болеют работоспособные люди, могут пересмотреть каратинные меры 11:32
"Феофания" закупила полтысячи тестов на коронавирус 11:27
Кабмин предлагает сократить финансирование местных выборов 11:20
больше новостей
Чрезвычайная ситуация: кому и на сколько поднимут субсидии во время карантина 08:04
На индексацию пенсий и выплату пенсионерам по 1000 гривен хотят выделить 20 млрд 14:27
Бойко привез в больницу Рубежного медикаменты и аппарат ИВЛ 07:29
НБУ прекратил продавать валюту для стабилизации курса 19:30
Медсестры падают от усталости. Депутат Шахов рассказал об условиях лечения в Александровской больнице 20:27
больше новостей
Страховые компании не пришли к единому мнению по выплатам за заболевание коронавирусом COVID-19 13:40
Зеленский готов отменить приказ об отдельных палатах для первых лиц государства, - Кличко 13:03
Предприятие Бахматюка приобрело лабораторное оборудование для больницы в Гадяче 15:38
Кабмин. Фото: ednist.info
Кабмин продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию. Украинцы будут праздновать Пасху с ограничениями 13:45 Инфографика
Владимир Зеленский. Скриншот видео ОПУ
У нас не "совок", - Зеленский поручил отменить VIP-палаты для чиновников 19:03
больше новостей
Минздрав назвал категорию людей, которые чаще всего болеют коронавирусом. И это не пенсионеры
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok