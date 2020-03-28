подписаться на рассылку
27.8 28.5
30.45 31.75
˟
  • Новости
  • Экономика
  • МВФ и ВБ разрешили группе стран остановить возврат кредитов. Но не сказали кому именно
28 марта 2020, суббота, 13:42 382
Экономика 2020-03-28T13:42:58+02:00
Українські Новини
МВФ и ВБ разрешили группе стран остановить возврат кредитов. Но не сказали кому именно

МВФ и ВБ разрешили группе стран остановить возврат кредитов. Но не сказали кому именно

Надежда Комендантова
МВФ, Всемирный банк, Кредиты МВФ, Возврат долга
Международный валютный фонд. Фото: UTMAG
Международный валютный фонд. Фото: UTMAG

В то время, как ЕБА допускает падение ВВП Украины на 9% из-за продления карантина до 24 апреля, Всемирный банк (ВБ) и Международный валютный фонд (МВФ) призвали страны G20 временно отказаться от взимания платежей по кредитам с беднейших стран мира в связи с пандемией коронавируса.

Об этом говорится в совместном заявлении организаций, размещенном на сайте Всемирного банка.

Отмечается, что влияние коронавируса на экономику будет очень серьезным, однако больше всего его почувствуют страны с низким уровнем дохода.

Группа Всемирного банка и МВФ призывают правительства всех государств-кредиторов приостановить взыскание долгов со стран МАР (Международной ассоциации развития - ред.) в соответствии с двусторонними кредитными соглашениями”, - сказано в сообщении.

Странам G20 рекомендуется определить перечень государств, имеющих неблагоприятную ситуацию с задолженностью, и предоставить предложения по смягчению долговой нагрузки на них.

Сейчас крайне важно обеспечить помощь развивающимся странам, и предоставить сильный сигнал финансовым рынкам”, - отмечается в заявлении.

Организации предложили странам Группы 20-ти определить страны с неустойчивой долговой ситуацией. Это предложение организации намерены представить для одобрения Комитету по развитию во время Весенних совещаний (16–17 апреля).

Как сообщали Українські Новини, МВФ назвал условия, при которых может увеличить финансирование Украины. 


Зеленский констатирует, что МВФ может увеличить финансирование Украины по новой программе до $8 млрд. 

Тем временем, власть Украины не будет рисковать жизнями украинцев, а потому не рассматривает варианта дефолта.

Членами МАР являются 172 государства-члена ООН и Республика Косово.

Больше новостей о: МВФ Всемирный банк Кредиты МВФ Возврат долга

В Украине число смертей от Covid-19 возросло до 8, инфицированы 311 человек
В Киеве уже 74 больных коронавирусом. За сутки зафиксировали 19 новых случаев
Новости
Бойко рассказал, как правительство снизило зарплату инфекционистам в зоне эпидемии 14:35
Наев снова стал командующим ООС 14:08
Зеленский провел кадровые перестановки в руководстве ВСУ 13:53
МВФ и ВБ разрешили группе стран остановить возврат кредитов. Но не сказали кому именно 13:42
Зеленский может остановить незаконное строительство ЖК “Подол Град Винтаж”, - Могильный 13:21
больше новостей
"Социальная помощь" от НБУ: мошенники придумали новую схему 09:20
На Донбассе боевики продолжают применять запрещенное оружие 09:17
"Коронавирусную" тысячу пенсионеры получат в апреле: как вырастут пенсии в Украине весной 05:40 Инфографика
"Новая почта" вводит бесконтактную доставку 05:55
Сегодня Украина закрывает границы на въезд и выезд из-за коронавируса 06:00
больше новостей
Предприятие Бахматюка приобрело лабораторное оборудование для больницы в Гадяче 15:38
Порошенко снова пришел в Раду, хотя должен сидеть в самоизоляции после возвращения из Испании 16:43
"Социальная помощь" от НБУ: мошенники придумали новую схему 09:20
Что брать с собой в больницу: список необходимых вещей и лекарств 06:30
Владимир Зеленский. Скриншот видео ОПУ
У нас не "совок", - Зеленский поручил отменить VIP-палаты для чиновников 19:03
больше новостей
Ночью часы нужно перевести: как перейти на летнее время
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok