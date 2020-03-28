МВФ и ВБ разрешили группе стран остановить возврат кредитов. Но не сказали кому именно

В то время, как ЕБА допускает падение ВВП Украины на 9% из-за продления карантина до 24 апреля, Всемирный банк (ВБ) и Международный валютный фонд (МВФ) призвали страны G20 временно отказаться от взимания платежей по кредитам с беднейших стран мира в связи с пандемией коронавируса.

Об этом говорится в совместном заявлении организаций, размещенном на сайте Всемирного банка.

Отмечается, что влияние коронавируса на экономику будет очень серьезным, однако больше всего его почувствуют страны с низким уровнем дохода.

“Группа Всемирного банка и МВФ призывают правительства всех государств-кредиторов приостановить взыскание долгов со стран МАР (Международной ассоциации развития - ред.) в соответствии с двусторонними кредитными соглашениями”, - сказано в сообщении.

Странам G20 рекомендуется определить перечень государств, имеющих неблагоприятную ситуацию с задолженностью, и предоставить предложения по смягчению долговой нагрузки на них.

“Сейчас крайне важно обеспечить помощь развивающимся странам, и предоставить сильный сигнал финансовым рынкам”, - отмечается в заявлении.

Организации предложили странам Группы 20-ти определить страны с неустойчивой долговой ситуацией. Это предложение организации намерены представить для одобрения Комитету по развитию во время Весенних совещаний (16–17 апреля).

Как сообщали Українські Новини, МВФ назвал условия, при которых может увеличить финансирование Украины.



Зеленский констатирует, что МВФ может увеличить финансирование Украины по новой программе до $8 млрд.

Тем временем, власть Украины не будет рисковать жизнями украинцев, а потому не рассматривает варианта дефолта.

Членами МАР являются 172 государства-члена ООН и Республика Косово.