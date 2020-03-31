США виділили Україні $1,2 млн на боротьбу з коронавірусом

США виділили Україні 1,2 млн доларів гуманітарної допомоги для протидії поширенню коронавірусу.

Про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні, передають Українські Новини.

"Уряд США виділив Україні медичну та гуманітарну допомогу вартістю 1,2 млн доларів, щоб обмежити поширення COVID-19 на території країни", - сказано в ньому.

Для визначення першочергових напрямів використання цих ресурсів Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) координує роботу з Кабінетом Міністрів.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів продовжив карантин і ввів надзвичайну ситуацію у всіх регіонах до 24 квітня через коронавіруса.

Тим часом МВФ і СБ дозволили групі країн зупинити повернення кредитів. Але не сказали кому саме.

Раніше МВФ назвав умови, при яких може збільшити фінансування України. Зеленський констатує, що МВФ може збільшити фінансування України за новою програмою до $8 млрд.

Також заявив Зеленський, що медична система не витримає одночасного напливу 25-50% хворих на коронавірус.