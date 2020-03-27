МВФ может увеличить финансирование Украины по новой программе до $8 млрд, - Зеленский

В то время, как МВФ назвал условия, при которых может увеличить финансирование Украины, президент Владимир Зеленский констатирует, что Международный валютный фонд может увеличить финансирование Украины по новой программе до 8 млрд долларов.

Об этом он сообщил журналистам, передают Українські Новини.



"Что касается МВФ, сейчас мы минимум можем получить увеличение программы до 8 млрд долларов. Если далее, в целом вместе со Всемирным банком и ЕБРР мы можем получить минимум 10 млрд долларов", - сказал президент.



По его словам, условием получения средств от МВФ является принятие земельной реформы и законопроекта о банках, так называемого, "антиколомойского" законопроекта о запрете возвращать неплатежеспособные банки бывшим собственникам.



После выполнения всех условий в течение 15 дней от МВФ может поступить первый транш в размере 1,75-2 млрд долларов.



"Я думаю, что это будут 2 млрд долларов и они поступят в госбюджет, не в НБУ, а в госбюджет", - отметил Зеленский.

Как сообщали Українські Новини, МВФ примет решение по Украине в ближайшие две недели.

Также генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала заявляет, что в случае продления карантина до июня-июля снижение ВВП в Украине может достичь 9% при курсе 35 UAH/USD.