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29 марта 2020, воскресенье, 20:45 897
Общество 2020-03-29T20:52:40+03:00
Українські Новини
Медицинская система не выдержит одновременного наплыва 25-50% больных коронавирусом, - Зеленский

Медицинская система не выдержит одновременного наплыва 25-50% больных коронавирусом, - Зеленский

Елизавета Драбкина
Больницы, Коронавирус, Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Скриншот видео ОПУ
Владимир Зеленский. Скриншот видео ОПУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что медицинская система не выдержит одновременного наплыва 25-50% больных коронавирусом.

Об этом он заявил в своем видеообращении, передают Українськi Новини.

Зеленский спрогнозировал 3 возможных сценария распространения коронавирусной инфекции в Украине.

"Сегодня есть фактически 3 сценария развития событий. Первый - от 3 до 5% одновременно больных коронавирусом. Это очень болезненные цифры, но такой сценарий не является катастрофой. Поэтому мы должны быть собранными и дисциплинированными: продолжить самоизоляцию, соблюдать правила гигиены и не выходить на улицу без надобности. Тогда мы переживем этот шторм", - сказал Президент.

При этом он отметил, что если количество больных увеличится на более чем 25%, то медицинская система не выдержит.

"Второй сценарий - 25% больных. Третий - более 50% одновременно больных коронавирусом. Второго и, тем более, третьего сценария наша медицинская система не выдержит. Наши врачи не выдержат одновременного наплыва такого количества больных", - сказал он.

Также Зеленский напомнил, что карантин - это не каникулы, и солнечная погода, парки, пляжи, шашлыки подождут, потому что все это ничто по сравнению с собственным здоровьем и жизнью.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 10:00 29 марта в Украине зафиксировано 418 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 9 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок).

Зеленский одобрил штрафы в 170 тыс. гривен и лишение свободы от 5 до 8 лет за нарушение карантина и теперь в Киеве будут штрафовать от 17 тысяч до 34 тысяч гривен, в частности за "отдых с шашлыками".

Также в воскресенье из Москвы в Киев прибыл спецрейс с украинцами, которые из-за карантина не могли самостоятельно добраться домой.

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