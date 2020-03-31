Пасха дома и второй этап медреформы. Что поменяется в апреле для украинцев

Украинцев в апреле ожидают новшества и реформы. Несмотря на карантин в стране, дети продолжат учиться дистанционно благодаря проекту "Всеукраинская школа онлайн", а для праздника Пасхи государство готовит проект "Пасха дома". О том, что еще нового ждать украинцам, расскажут Українські Новини.



Второй этап медреформы



Несмотря на то, что президент Зеленский заявляет о неготовности ко 2-му этапу медреформы, премьер-министр намерен продолжать реформу медицины.



При этом Шмыгаль не уточнил, будет ли отсрочен переход на второй этап медреформы (который должен стартовать 1 апреля) и будет ли дан медучреждениям переходный период.



Второй этап медреформы предусматривает заключение каждым медучреждением договоров с Национальной службой здоровья Украины и получение денег за предоставленные услуги.



Электронные больничные



С 1 апреля в Украине запускают электронные больничные.



Это будет первый этап, который позволит навести порядок в системе и продолжить борьбу с коррупцией в сфере социального страхования.



Электронный больничный принесет больше прозрачности и открытости в процесс выдачи больничных.



"Коронавирусная" тысяча



С 1 апреля Кабинет Министров из-за коронавируса начнет выплачивать дополнительную 1 тыс. гривен тем, кто имеет пенсию меньше 5 тыс. гривен.



Проект "Всеукраинская школа онлайн"



Президент Владимир Зеленский заявляет, что пока в стране карантин, с 6 апреля для школьников в рамках дистанционного обучения будет транслироваться проект "Всеукраинская школа онлайн".



Проект "Пасха дома"



Зеленский заявляет, что государство готовит и вскоре презентует проект "Пасха дома", который позволит избежать собрания толп в церквях во время карантина из-за распространения коронавируса.



Окончание карантина в Украине



Кабинет Министров из-за пандемии коронавируса в мире продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля.



Ранее Українські Новини писали, сколько будут отдыхать украинцы в апреле.



Православная Пасха в этом году будет отмечаться 19 апреля.



