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31 марта 2020, вторник, 06:00 2567
Общество 2020-03-31T06:00:01+03:00
Українські Новини
Пасха дома и второй этап медреформы. Что поменяется в апреле для украинцев

Пасха дома и второй этап медреформы. Что поменяется в апреле для украинцев

Валерия Драгомирова
Пенсионеры, Выплаты, Окончание карантина, Пасха дома, Всеукраинская школа онлайн, Электронные больничные, Второй этап медреформы
Пасха. Фото: Pixabay
Пасха. Фото: Pixabay

Украинцев в апреле ожидают новшества и реформы. Несмотря на карантин в стране, дети продолжат учиться дистанционно благодаря проекту "Всеукраинская школа онлайн", а для праздника Пасхи государство готовит проект "Пасха дома". О том, что еще нового ждать украинцам, расскажут Українські Новини.


Второй этап медреформы

Несмотря на то, что президент Зеленский заявляет о неготовности ко 2-му этапу медреформы, премьер-министр намерен продолжать реформу медицины.

При этом Шмыгаль не уточнил, будет ли отсрочен переход на второй этап медреформы (который должен стартовать 1 апреля) и будет ли дан медучреждениям переходный период.

Второй этап медреформы предусматривает заключение каждым медучреждением договоров с Национальной службой здоровья Украины и получение денег за предоставленные услуги.

Электронные больничные

С 1 апреля в Украине запускают электронные больничные.

Это будет первый этап, который позволит навести порядок в системе и продолжить борьбу с коррупцией в сфере социального страхования.

Электронный больничный принесет больше прозрачности и открытости в процесс выдачи больничных.

"Коронавирусная" тысяча

С 1 апреля Кабинет Министров из-за коронавируса начнет выплачивать дополнительную 1 тыс. гривен тем, кто имеет пенсию меньше 5 тыс. гривен.

Проект "Всеукраинская школа онлайн"

Президент Владимир Зеленский заявляет, что пока в стране карантин, с 6 апреля для школьников в рамках дистанционного обучения будет транслироваться проект "Всеукраинская школа онлайн".

Проект "Пасха дома"

Зеленский заявляет, что государство готовит и вскоре презентует проект "Пасха дома", который позволит избежать собрания толп в церквях во время карантина из-за распространения коронавируса.

Окончание карантина в Украине

Кабинет Министров из-за пандемии коронавируса в мире продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля.

Ранее Українські Новини писали, сколько будут отдыхать украинцы в апреле

Православная Пасха в этом году будет отмечаться 19 апреля.

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