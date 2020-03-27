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27 марта 2020, пятница, 05:40 957 Инфографика
Финансы 2020-03-27T05:40:01+02:00
Українські Новини
"Коронавирусную" тысячу пенсионеры получат в апреле: как вырастут пенсии в Украине весной

"Коронавирусную" тысячу пенсионеры получат в апреле: как вырастут пенсии в Украине весной

Надежда Комендантова
Пенсии, Пенсионеры, Повышение пенсий, индексация пенсий, выплата пенсий, пенсии в Украине
Пенсии.Фото: censor.net
Пенсии.Фото: censor.net

В то время, как на индексацию пенсий и выплату пенсионерам по 1000 гривен хотят выделить 20 млрд, с 1 апреля в Украине изменится сумма пенсионных выплат. Однако, не всем пенсионерам стоит ждать повышения, а тем более индексацию. 

Важно отметить, что индексации, которую обещали провести в апреле 2020 года, пока перенесли на май 2020-го. А с 1 апреля Кабинет министров Украины начнет выплачивать дополнительную 1 тыс. грн тем, кто имеет пенсию меньше 5 тыс. гривен.

"С 1 апреля 2020 года правительство будет готово выплатить дополнительную 1 тыс. грн тем, кто имеет пенсию меньше 5 тыс. гривен. А с 1 мая 2020 года будет проведена индексация пенсий", - сказал Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к украинцам.

С мая, по словам министра социальной политики Марина Лазебной, пенсии пересчитают для 7 млн украинцев, также многим пенсионерам доплатят по 1 тыс. гривен из-за коронавируса. Выплаты пенсионерам пересчитают на 11% для 7 млн граждан.

"С мая мы проведем индексацию трудовых пенсий на 11%. После индексации гарантированное повышение получат 7 млн пенсионеров", - сказала она.

Также, по словам Лазебной, с мая будет установлена доплата к пенсиям 1,5 млн пенсионерам старше 80 лет в размере 500 гривен ежемесячно.

Министр отметила, что индексация пенсий и дополнительные надбавки проводятся и начисляются автоматически, поэтому пенсионерам никуда обращаться дополнительно не потребуется.

В мае размер пенсий вырастет путем:

Индексации трудовых пенсий, которая составит 11%, а гарантированное повышение получат 7 миллионов пенсионеров. Таким образом, минимальная пенсия вырастет с 1 тысячи 889 гривен до 2 тысяч 97 гривен. 

Доплаты к пенсиям: пенсионеры, которым исполнилось 80 и более лет, получат ежемесячную надбавку в 500 гривен. В целом это заденет 1,5 миллиона пенсионеров.

Относительно отмены льгот и субсидий из-за штрафов, в Минсоцполитики заверили, что из-за карантина пенсионеры не должны переживать за отмену субсидий. В случае, если они вовремя не заплатят за коммуналку, никто не будет забирать их льготы. Это будет еще одним шагом ради того, чтобы пожилые люди не выходили на улицу и меньше контактировали с другими людьми. Ведь именно пенсионеры находятся в группе наибольшего риска смертности из-за коронавируса.

Какую пенсию получают в Украине / Инфографика 24 каналаКакую пенсию получают в Украине / Инфографика 24 канала

Как сообщали Українські Новини, Министр социальной политики Марина Лазебная обещает своевременную выплату пенсий и автоматическое переоформление социальной помощи.

Заместитель главы офиса Президента Юлия Ковалив сообщила, что индексация пенсий будет проведена за счет заимствований и сокращения расходов госбюджета.

С 1 мая 2020 года пройдет индексация пенсий, которую уже дважды в этом году переносили. Сначала планировалось провести повышение выплат в марте, а затем индексацию перенесли на апрель.

Ранее в Пенсионном фонде Украины отчитались о размере выплат и количестве пенсионеров.

Также в Минсоцполитики сообщили, кто еще кроме пенсионеров получит по 1 тыс. гривен.

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