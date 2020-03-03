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03 марта 2020, вторник, 06:00 62
Жизнь 2020-03-03T06:00:02+02:00
Українські Новини
Пасха-2020: когда отмечают православные и католики

Пасха-2020: когда отмечают православные и католики

Анна Рудык
Католики, Католическая пасха, Пасха-2020, когда Пасха
Пасха. Фото: pixabay
Пасха. Фото: pixabay

После окончания Великого поста, который начался в этом году у православных христиан 2 марта и продлится до 18 апреля ( а у католиков до 11 апреля), отметят самый главный из 12 важнейших праздников в году – Пасху. Українські Новини расскажут, когда отмечают Пасху-2020 католики и православные.

Так, у католиков Великий пост начинается на неделю раньше, чем у православных христиан. В этом году он наступил 26 февраля и продлится 48 дней,  до 11 апреля.

Православные же христиане в 2020 году начали придерживаться поста со 2 марта и для них он закончится 19 апреля.

Сразу по окончании Великого поста католики и православные отметят Пасху. Католики празднуют ее в 2020 году 12 апреля, а православные – 19 числа.

Как сообщали Українські Новини, в этом году в марте ожидается 10 выходных дней благодаря Международному женскому дню. Работники с пятидневной рабочей неделей в этом месяце будут работать 21 день и 10 - отдыхать. Выходные дни в марте предусмотрены на такие числа: 7, 8, 9, 14, 15, 21, 22, 28 и 29.

Также сообщалось, как правильно соблюдать Великий пост, чтобы не навредить здоровью.

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