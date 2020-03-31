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31 березня 2020, вівторок, 06:00 14
Суспільство 2020-03-31T06:45:23+03:00
Українські Новини
Великдень вдома і другий етап медреформи. Що зміниться в квітні для українців

Великдень вдома і другий етап медреформи. Що зміниться в квітні для українців

Валерия Драгомирова
Пенсіонери, Медична реформа, Великдень, Закінчення карантину
Великдень. Фото: Pixabay
Великдень. Фото: Pixabay

Українців у квітні очікують нововведення і реформи. Незважаючи на карантин в країні, діти продовжать навчатися дистанційно завдяки проєкту "Всеукраїнська школа онлайн", а на Великдень держава готує проєкт "Великдень вдома".

Про те, що ще нового чекати українцям, розкажуть Українські Новини.

Другий етап медреформи

Незважаючи на те, що президент Зеленський заявляє про неготовність до 2-го етапу медреформи, прем'єр-міністр має намір продовжувати реформу медицини.

При цьому Шмигаль не уточнив, чи буде відстрочений перехід на другий етап медреформи (який повинен стартувати 1 квітня) і чи буде дано медустановам перехідний період.

Другий етап медреформи передбачає укладення кожною медустановою договорів з Національною службою здоров'я України і отримання грошей за надані послуги.

Національна служба охорони здоров'я (НСЗУ) почала укладати договори на програму реімбурсації в 2020 році.

Електронні лікарняні

З 1 квітня в Україні запускають електронні лікарняні.

Це буде перший етап, який дозволить навести порядок в системі і продовжити боротьбу з корупцією у сфері соціального страхування.

Електронний лікарняний принесе більше прозорості і відкритості в процес видачі лікарняних.

"Коронавірусна" тисяча

З 1 квітня Кабінет Міністрів через коронавірус почне виплачувати додаткову 1 тис. гривень тим, хто має пенсію менше 5 тис. гривень.

Проєкт "Всеукраїнська школа онлайн"

Президент Володимир Зеленський заявляє, що поки в країні карантин, з 6 квітня для школярів у рамках дистанційного навчання буде транслюватися проєкт "Всеукраїнська школа онлайн".

Проєкт "Великдень вдома"

Зеленський заявляє, що держава готує і незабаром презентує проєкт "Великдень вдома", який дозволить уникнути зборів натовпів у церквах під час карантину через поширення коронавірусу.

Закінчення карантину в Україні

Кабінет Міністрів через пандемію коронавірусу в світі продовжив карантин і ввів надзвичайну ситуацію у всіх регіонах до 24 квітня.

Раніше Українські Новини писали, скільки будуть відпочивати українці в квітні.

Православний Великдень цього року буде відзначатися 19 квітня.

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