Великдень вдома і другий етап медреформи. Що зміниться в квітні для українців

Українців у квітні очікують нововведення і реформи. Незважаючи на карантин в країні, діти продовжать навчатися дистанційно завдяки проєкту "Всеукраїнська школа онлайн", а на Великдень держава готує проєкт "Великдень вдома". Про те, що ще нового чекати українцям, розкажуть Українські Новини. Другий етап медреформиНезважаючи на те, що президент Зеленський заявляє про неготовність до 2-го етапу медреформи, прем'єр-міністр має намір продовжувати реформу медицини. При цьому Шмигаль не уточнив, чи буде відстрочений перехід на другий етап медреформи (який повинен стартувати 1 квітня) і чи буде дано медустановам перехідний період.Другий етап медреформи передбачає укладення кожною медустановою договорів з Національною службою здоров'я України і отримання грошей за надані послуги.Національна служба охорони здоров'я (НСЗУ) почала укладати договори на програму реімбурсації в 2020 році.Електронні лікарняніЗ 1 квітня в Україні запускають електронні лікарняні.Це буде перший етап, який дозволить навести порядок в системі і продовжити боротьбу з корупцією у сфері соціального страхування.Електронний лікарняний принесе більше прозорості і відкритості в процес видачі лікарняних."Коронавірусна" тисячаЗ 1 квітня Кабінет Міністрів через коронавірус почне виплачувати додаткову 1 тис. гривень тим, хто має пенсію менше 5 тис. гривень.Проєкт "Всеукраїнська школа онлайн"Президент Володимир Зеленський заявляє, що поки в країні карантин, з 6 квітня для школярів у рамках дистанційного навчання буде транслюватися проєкт "Всеукраїнська школа онлайн".Проєкт "Великдень вдома"Зеленський заявляє, що держава готує і незабаром презентує проєкт "Великдень вдома", який дозволить уникнути зборів натовпів у церквах під час карантину через поширення коронавірусу.Закінчення карантину в УкраїніКабінет Міністрів через пандемію коронавірусу в світі продовжив карантин і ввів надзвичайну ситуацію у всіх регіонах до 24 квітня.Раніше Українські Новини писали, скільки будуть відпочивати українці в квітні. Православний Великдень цього року буде відзначатися 19 квітня.