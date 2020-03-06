Будем двигаться вперед, другого пути нет, - Шмыгаль о продолжении медреформы

Премьер-министр Денис Шмыгаль намерен продолжать реформу медицины.

Об этом Шмыгаль сказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передают Українськi Новини.

"Мы прошли огромный путь. По субъективным оценкам, до 80% пути пройдено. Сегодня разворачиваться назад - это значит разрушить систему здравоохранения. Поэтому мы будем двигаться вперед, другого пути нет", - прокомментировал продолжение медицинской реформы премьер.

Он отметил, что Кабинет Министров не ставит цели ликвидировать медицинские учреждения или уволить врачей.

При этом Шмыгаль не уточнил, будет ли отсрочен переход на второй этап медреформы (который должен стартовать 1 апреля) и будет ли дан медучреждениям переходный период.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что большинство медучреждений не готово ко второму этапу медицинской реформы. Второй этап медреформы предусматривает заключение каждым медучреждением договоров с Национальной службой здоровья Украины и получение денег за предоставленные услуги.

Ранее в Министерстве здравоохранения определились, сколько государство заплатит больницам за лечение украинцев.

Тем временем, Зеленский пообещал отремонтировать 220 опорных больниц в 2020 году.