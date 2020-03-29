"Пасхальный" выходной пока не отменили. Сколько будут отдыхать украинцы в апреле

Несмотря на то, что Пасху в этом году украинцы обеих конфессий встретят на карантине, дополнительный выходной день после Пасхи пока не отменили. Главный религиозный праздник православных христиан припадает на 19 апреля, воскресенье, и следующий за ним понедельник тоже будет выходным. Католики будут праздновать пасху раньше — 12 апреля, но дополнительного выходного в понедельник не будет.

Об этом со ссылкой на распоряжение Кабмина от 23.10.2019 № 995-р "О переносе рабочих дней на 2020 год" сообщают Українські Новини.

Таким образом, в апреле украинцы получают 9 выходных дней, включая дополнительный выходной в понедельник, 20 апреля. Это значит, что украинцы получат 3 выходных дня подряд: 18, 19, 20 апреля.

Однако, ощутят ли украинцы все прелести длинных весенних выходных — неизвестно. Из-за коронавируса небезопасно собираться не только на богослужения в церквях, но и на пикники в больших компаниях.

Как сообщали Українські Новини, президент Владимир Зеленский анонсировал презентацию проекта "Пасха дома", который призван удержать украинцев дома в этот праздник.

Тем временем, глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Святослав призывает священнослужителей на Пасху проводить богослужения на улице.

Пока же у православных и католиков длится пост. У католических христиан Великий пост в этом году начался 26 февраля, он продлится 48 дней. Таким образом, католики отметят один из 12 важнейших праздников в году — Пасху — 12 апреля, а православные — неделей позже — 19 апреля.