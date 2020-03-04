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04 марта 2020, среда, 16:56 299
Верховная Рада и партии 2020-03-04T16:57:24+02:00
Українські Новини
Зеленский заявляет о неготовности ко 2-му этапу медреформы

Зеленский заявляет о неготовности ко 2-му этапу медреформы

Елизавета Кесельман
Кабмин, Верховная Рада, Партии, Медреформа, Владимир Зеленский
Владимир Зеленский в Раде. Скриншот: трансляция
Владимир Зеленский в Раде. Скриншот: трансляция

Во время выступления в Верховной Раде, где обсуждается новый Кабмин, президент Владимир Зеленский заявляет, что большинство не готово ко второму этапу медицинской реформы, передают Українськi Новини.

"Нужно иметь смелость и признать, что много кто не готов ко второму этапу медицинской реформы 1 апреля", - сказал Зеленский.

Он отметил, что почти каждый день происходят протесты в разных медицинских учреждениях, а клиенты и персонал боятся закрытия больниц.

При этом, по мнению Зеленского, местная власть не готова брать на себя полномочия по решению проблем.

В то же время Президент поблагодарил министра здравоохранения Зоряну Скалецкую за то, что она решила проходить обсервацию вместе с эвакуированными из Китая украинцами в Новых Санжарах (Полтавская область).

Второй этап медреформы предусматривает заключение каждым медучреждением договоров с Национальной службой здоровья Украины и получение денег за предоставленные услуги.

Как сообщали Українськi Новини, Национальная служба здоровья (НСЗУ) начала заключать договоры на программу реимбурсации в 2020 году.

30 января 2018 вступил в силу закон о введении системы гарантий для оплаты медицинских услуг за средства государственного бюджета.

Он предусматривает создание Нацслужбы здоровья.

В 2017 бывший Президент Петр Порошенко подписал закон "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств" (так называемую медицинскую реформу).

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