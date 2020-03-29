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29 марта 2020, воскресенье, 21:21 518
Общество 2020-03-29T21:22:38+03:00
Українські Новини
Для школьников с 6 апреля стартует проект "Всеукраинская школа онлайн"

Для школьников с 6 апреля стартует проект "Всеукраинская школа онлайн"

Валерия Драгомирова
Школьники, дистанционное обучение, Владимир Зеленский, Всеукраинская школа онлайн
Школа. Фото: pixabay
Школа. Фото: pixabay

Президент Владимир Зеленский заявляет, что с 6 апреля для школьников в рамках дистанционного обучения будет транслироваться проект "Всеукраинская школа онлайн".

Об этом он заявил в своем видеообращении, передают Українськi Новини.

"Наша задача как государства - обеспечить каждому ребенку свободный доступ к знаниям. С этой целью в понедельник, 6 апреля, стартует проект "Всеукраинская школа онлайн". В рамках проекта 40 педагогов из Киева на время карантина станут учителями для всей Украины. Сейчас проходят ежедневные съемки уроков для учеников с 5 по 11 класс", - сказал он.

Зеленский отметил, что согласно сбалансированной программе Министерства образования и науки будет преподаваться 11 предметов.

"Учиться дистанционно школьники смогут в Facebook и Youtube, а также уроки каждое утро будут транслироваться украинскими телеканалами, которые с радостью присоединились к этой важной миссии", - дополнил Зеленский.

Он также подчеркнул, что за каждым классом будет закреплен один или несколько телеканалов.

Вскоре появится перечень предметов и их расписание на неделю.

Как сообщали Українськi Новини, учебный год закончится 1 июля для всех, исключением могут стать 11 классы. 

Кроме того, вступительную кампанию могут перенести на октябрь из-за перенесенного ВНО-2020. 

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