Для школьников с 6 апреля стартует проект "Всеукраинская школа онлайн"

Президент Владимир Зеленский заявляет, что с 6 апреля для школьников в рамках дистанционного обучения будет транслироваться проект "Всеукраинская школа онлайн".Об этом он заявил в своем видеообращении, передают Українськi Новини."Наша задача как государства - обеспечить каждому ребенку свободный доступ к знаниям. С этой целью в понедельник, 6 апреля, стартует проект "Всеукраинская школа онлайн". В рамках проекта 40 педагогов из Киева на время карантина станут учителями для всей Украины. Сейчас проходят ежедневные съемки уроков для учеников с 5 по 11 класс", - сказал он.Зеленский отметил, что согласно сбалансированной программе Министерства образования и науки будет преподаваться 11 предметов."Учиться дистанционно школьники смогут в Facebook и Youtube, а также уроки каждое утро будут транслироваться украинскими телеканалами, которые с радостью присоединились к этой важной миссии", - дополнил Зеленский.Он также подчеркнул, что за каждым классом будет закреплен один или несколько телеканалов.Вскоре появится перечень предметов и их расписание на неделю.Как сообщали Українськi Новини, учебный год закончится 1 июля для всех, исключением могут стать 11 классы. Кроме того, вступительную кампанию могут перенести на октябрь из-за перенесенного ВНО-2020.