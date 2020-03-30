Рада провалила голосование за госбюджет 2020

Голосование за изменения в бюджете 2020.

Голосование за изменения в бюджете 2020.

Верховная Рада направила на повторное первое чтение изменения в госбюджет на 2020 год, которые планировала рассмотреть на сегодняшнем внеочередном заседании и которые накануне рассматривал Кабмин.

За принятие в первом чтении законопроекта №3279 проголосовали 223 депутата, а за направление его на повторное первое чтение – 273 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Депутаты не поддержали принятие в первом чтении изменения в госбюджет, однако согласились направить его на повторное первое чтение.

Кабинет Министров предложил Верховной Раде уменьшить доходы госбюджета на 122,945 млрд гривен и увеличить расходы на 79,215 млрд гривен.

Так, доходы госбюджета планировалось урезать с 1 095,580 млрд гривен до 972,635 млрд гривен, при этом доходы общего фонда госбюджета планируется сократить с 975,170 млрд гривен до 853,394 млрд гривен, спецфонда – с 120,409 млрд гривен до 119,241 млрд гривен.

Расходы госбюджета планируется увеличить с 1 184,010 млрд гривен до 1 263,225 млрд гривен: расходы общего фонда – с 1 052,678 млрд гривен до 1 133,065 млрд гривен, спецфонда сократить с 131,331 млрд гривен до 130,160 млрд гривен.

Предоставление кредитов из госбюджета планируется сократить на 20 млн гривен до 15,2 млрд гривен.

Предельный размер дефицита госбюджета планируется увеличить в 3,1 раза с 96,275 млрд гривен до 298,404 млрд гривен (дефицит общего фонда госбюджета планируется увеличить на 202 млрд гривен).

Среди депутатов от "Слуги народа" при голосовании воздержались Ольга Коваль, Юлия Гришина, Роман Грищук и Сергей Колебошин.

Присутствовали на заседании, но не голосовали за изменения члены "Слуги народа" Александр Дубинский, Валерий Колюх, Сергей Бабак, Олег Воронько, Олег Дунда.

Как сообщали Українські Новини, ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность") сообщил, что Кабинет Министров обсуждал с руководством Верховной Рады уменьшение доходов госбюджета на 115 млрд гривен и увеличение расходов на 96 млрд гривен, а увеличение дефицита госбюджета почти в 4 раза.

Кроме того, изменения предусматривали существенное уменьшение финансирования Миноборазования, расходы на патриотическое кино предлагалось прекратить.

Кабмин также предлагал сократить финансирование Украинского культурного фонда на 89,3% и Украинского института книги - на 85,4%.