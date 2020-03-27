В Киев не будут пускать с температурой - на въезде ее всем будут мерить, - депутат

В то время, как границу Украины для пассажирских перевозок должны закрыть до 28 марта, Киевская городская государственная администрация (КГГА) намерена на контрольно-пропускных пунктах проверять температуру тела у водителей и пассажиров въезжающих и выезжающих автомобилей до 24 апреля.

Об этом говорится в распоряжении Киевской городской государственной администрации, опубликованном депутатом Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексеем Гончаренко, передают Українськi Новини.



Так, до 24 апреля 2020 года запрещено:





регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении.





заезд на территорию автостанций автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении, их реализацию владельцами автостанций билетов автомобильным перевозчикам, которые выполняют такие перевозки.





Въезд на территорию города и выезд из нее частным автотранспортом, а также легковыми автомобилями, осуществляющих перевозки пассажиров, осуществляется через контрольно-пропускные пункты на въездах и выездах из города.





Водители и пассажиры транспортных средств проходят обязательную термометрию при въезде на территорию города на контрольно-пропускном пункте.





Не допускается въезд на территорию города Киева граждан без проведения термометрии при въезде на территорию города на контрольно-пропускном пункте, граждан с признаками острых респираторных заболеваний, кроме случаев направления на обсервацию, карантин или госпитализации таких граждан.







Документ. Фото: Telegram/@oleksiihoncharenko

Как сообщали Українські Новини, после полного закрытия границы, украинцев эвакуировать будут, но постепенно.



Кроме того, Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля из-за коронавируса.