В Украине число смертей от Covid-19 возросло до 8, инфицированы 311 человек

В то время, как 28 марта, в Киеве зафиксировали 19 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19, всего в Киеве 74 инфицированных, по состоянию на 10:00 28 марта в Украине зафиксировали 311 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. Отмечается, что из всех 311 случаев - 8 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых и 1 ребенок). За сутки были зафиксированы 93 новых случая. На данный момент коронавирусная инфекция Covid-19 обнаружена: ▪️Винницкая область - 16 случаев;▪️Волынская область - 2 случая;▪️Днепропетровская область - 7 случаев;▪️Донецька область - 2 случая;▪️Житомирская область - 4 (1 летальный) случаи;▪️Закарпатская область - 1 случай;▪️Запорожская область - 10 случаев;▪️Ивано-Франковская область - 28 (3 летальных) случаев;▪️г. Киев - 74 случая;▪️Киевская область - 41 случай;▪️Львовская область - 5 случаев;▪️Луганская область - 2 случая;▪️Николаевская область - 1 случай;▪️Одесская область - 6 случаев;▪️Полтавская область - 1 случай;▪️Ровненськая область - 9 случаев (1 летальный)▪️Сумская область - 5 случаев (1 летальный)▪️Тернопольская область - 43 случая (1 летальный)▪️Харьковская область - 1 случай;▪️Херсонская область - 1 случай;▪️Хмельницкая область - 1 случай▪️Черновицкая область - 47 (1 летальный 5 выздоровления) случаев;▪️Черкасская область - 3 случая;▪️Черниговская область - 1 случай. В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной. Как сообщали Українськi Новини, в Киеве будут проверять температуру тела у водителей и пассажиров въезжающих и выезжающих автомобилей до 24 апреля. Ранее Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля из-за коронавируса. Ранее в Минздраве сообщили, что в Украине возросло число заболевших коронавирусом до 310 человек. Из них 5 случаев летальных, вылечились 4 человека, еще один готовится в выписке.