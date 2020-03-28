В Украине число смертей от Covid-19 возросло до 8, инфицированы 311 человек

В то время, как 28 марта, в Киеве зафиксировали 19 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19, всего в Киеве 74 инфицированных, по состоянию на 10:00 28 марта в Украине зафиксировали 311 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что из всех 311 случаев - 8 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых и 1 ребенок). За сутки были зафиксированы 93 новых случая.

На данный момент коронавирусная инфекция Covid-19 обнаружена:

▪️Винницкая область - 16 случаев;

▪️Волынская область - 2 случая;

▪️Днепропетровская область - 7 случаев;

▪️Донецька область - 2 случая;

▪️Житомирская область - 4 (1 летальный) случаи;

▪️Закарпатская область - 1 случай;

▪️Запорожская область - 10 случаев;

▪️Ивано-Франковская область - 28 (3 летальных) случаев;

▪️г. Киев - 74 случая;

▪️Киевская область - 41 случай;

▪️Львовская область - 5 случаев;

▪️Луганская область - 2 случая;

▪️Николаевская область - 1 случай;

▪️Одесская область - 6 случаев;

▪️Полтавская область - 1 случай;

▪️Ровненськая область - 9 случаев (1 летальный)

▪️Сумская область - 5 случаев (1 летальный)

▪️Тернопольская область - 43 случая (1 летальный)

▪️Харьковская область - 1 случай;

▪️Херсонская область - 1 случай;

▪️Хмельницкая область - 1 случай

▪️Черновицкая область - 47 (1 летальный 5 выздоровления) случаев;

▪️Черкасская область - 3 случая;

▪️Черниговская область - 1 случай.

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве будут проверять температуру тела у водителей и пассажиров въезжающих и выезжающих автомобилей до 24 апреля.

Ранее Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля из-за коронавируса.

Ранее в Минздраве сообщили, что в Украине возросло число заболевших коронавирусом до 310 человек. Из них 5 случаев летальных, вылечились 4 человека, еще один готовится в выписке.