У Київ не будуть пускати з температурою - на в'їзді її всім будуть міряти, - депутат

У той час, як кордон України для пасажирських перевезень мають закрити до 28 березня, при в'їзді до Києва на контрольно-пропускному пункті всім водіям будуть міряти температуру. Про це йдеться в документі "Умови в'їзду на територію міста Києва і виїзду з неї громадян і транспортних засобів", який опублікував у своєму Telegram депутат Олексій Гончаренко.



Так, до 24 квітня 2020 року заборонено:

регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні.





заїзд на територію автостанцій автобусів, які здійснюють перевезення пасажирів на приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні, їх реалізацію власниками автостанцій квитків автомобільним перевізникам, які виконують такі перевезення.





В'їзд на територію міста та виїзд з неї приватним автотранспортом, а також легковими автомобілями, які здійснюють перевезення пасажирів, здійснюється через контрольно-пропускні пункти на в'їздах і виїздах з міста.





Водії та пасажири транспортних засобів проходять обов'язкову термометрію при в'їзді на територію міста на контрольно-пропускному пункті.





Не допускається в'їзд на територію міста Києва громадян без проведення термометрії при в'їзді на територію міста на контрольно-пропускному пункті, громадян з ознаками гострих респіраторних захворювань, окрім випадків направлення на обсервацію, карантин або госпіталізацію таких громадян.

Документ. Фото: Telegram/@oleksiihoncharenko

Як повідомляли Українські Новини, після повного закриття кордону, евакуювати українців будуть, але поступово.



Крім того, Кабінет Міністрів продовжив карантин і ввів надзвичайну ситуацію у всіх регіонах до 24 квітня через коронавірус.