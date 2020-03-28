На Крещатике частично ограничат движение из-за ремонтных работ

Коммунальное предприятие "Киевавтодор" намерено частично ограничить движение транспорта на улице Крещатик 28-29 марта из-за ремонтных работ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственный администрации, передают Українськi Новини.



"28-29 марта на улице Крещатик частично ограничат движение транспорта", - говорится в нем.



По информации коммунальной корпорации, по всей длине этой улицы состоится текущий ремонт: будет обновлено дорожное покрытие.



Указано, что работы решили выполнить на выходных, чтобы меньше влиять на трафик.



Как сообщали Українськi Новини, до 5 апреля частично ограничат движение транспорта на проспекте Любомира Гузара.



Также в Киеве не будут увеличивать количество автобусов, несмотря на закрытие метро на период карантина.



Кроме того, КГГА частично ограничила движение транспорта с 8:00 26 марта до 21:00 28 марта на улицах Блакитного и Лысогорской из-за ремонтных работ.



На части улицы Лысогорской (пересечение с проспектом Науки) и на улице Блакитного (от проспекта Науки до улицы Добрый путь) дорожники будут обновлять покрытие.