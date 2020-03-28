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28 марта 2020, суббота, 06:00 839
Общество 2020-03-28T06:00:01+02:00
Українські Новини
На Крещатике частично ограничат движение из-за ремонтных работ

На Крещатике частично ограничат движение из-за ремонтных работ

Валерия Драгомирова
Крещатик, Ремонт, Киевавтодор, Ограничение движения
Крещатик. Фото: igotoworld.com
Крещатик. Фото: igotoworld.com

Коммунальное предприятие "Киевавтодор" намерено частично ограничить движение транспорта на улице Крещатик 28-29 марта из-за ремонтных работ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственный администрации, передают Українськi Новини.

"28-29 марта на улице Крещатик частично ограничат движение транспорта", - говорится в нем.

По информации коммунальной корпорации, по всей длине этой улицы состоится текущий ремонт: будет обновлено дорожное покрытие.

Указано, что работы решили выполнить на выходных, чтобы меньше влиять на трафик.

Как сообщали Українськi Новини, до 5 апреля частично ограничат движение транспорта на проспекте Любомира Гузара.

Также в Киеве не будут увеличивать количество автобусов, несмотря на закрытие метро на период карантина.

Кроме того, КГГА частично ограничила движение транспорта с 8:00 26 марта до 21:00 28 марта на улицах Блакитного и Лысогорской из-за ремонтных работ.

На части улицы Лысогорской (пересечение с проспектом Науки) и на улице Блакитного (от проспекта Науки до улицы Добрый путь) дорожники будут обновлять покрытие.

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