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  • Без масок не выходить, больше 10 не собираться, - Кличко ввел новые драконовские ограничения на время карантина
28 марта 2020, суббота, 00:12 41
Общество 2020-03-28T00:13:41+02:00
Українські Новини
Без масок не выходить, больше 10 не собираться, - Кличко ввел новые драконовские ограничения на время карантин

Без масок не выходить, больше 10 не собираться, - Кличко ввел новые драконовские ограничения на время карантина

Валерия Драгомирова
Киев, КГГА, Карантин, Маски, Скопление людей
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Киевская городская государственная администрация (КГГА) запретила жителям города на время карантина в Украине (до 24 апреля) находиться в местах массового скопления людей без масок.

Об этом говорится в распоряжении Киевской городской государственной администрации от 25 марта, опубликованном депутатом Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексеем Гончаренко, передают Українськi Новини.

"Запрещено появление в местах массового скопления людей (в т. ч. остановки общественного транспорта, торговые заведения, предприятия, учреждения и организации независимо от их подчинения и форм собственности) без средств индивидуальной защиты (медицинских масок)", - сказано в нем.

Также ограничивается пребывание людей в общественных местах без необходимых на то уважительных причин.

Как сообщали Українськi Новини, Киев намерен проверять температуру тела у водителей и пассажиров въезжающих и выезжающих автомобилей до 24 апреля.

Кроме того, за день в Украине 92 новых случая коронавируса, всего заразились 310 человек. 

 

 

 
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