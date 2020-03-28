Киевская городская государственная администрация (КГГА) запретила жителям города на время карантина в Украине (до 24 апреля) находиться в местах массового скопления людей без масок.

Об этом говорится в распоряжении Киевской городской государственной администрации от 25 марта, опубликованном депутатом Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексеем Гончаренко, передают Українськi Новини.



"Запрещено появление в местах массового скопления людей (в т. ч. остановки общественного транспорта, торговые заведения, предприятия, учреждения и организации независимо от их подчинения и форм собственности) без средств индивидуальной защиты (медицинских масок)", - сказано в нем.



Также ограничивается пребывание людей в общественных местах без необходимых на то уважительных причин.



Как сообщали Українськi Новини, Киев намерен проверять температуру тела у водителей и пассажиров въезжающих и выезжающих автомобилей до 24 апреля.



Кроме того, за день в Украине 92 новых случая коронавируса, всего заразились 310 человек.