Почти 15 тыс. украинцев нуждаются в помощи для возвращения в Украину из-за закрытия границ

14,6 тыс. украинцев за границей требуют помощи в возвращении в Украину в связи с закрытием границы вследствие карантинных мер из-за коронавируса.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

"К заграничным дипломатическим учреждениям Украины за помощью в возвращении на Родину обратились 14 586 граждан Украины", - сообщил МИД.

При этом ведомство отметило, что при его содействии из-за границы в Украину успели вернуться 94 356 украинцев.

Такие данные были сформированы МИДом по состоянию на вечер 26 марта, но в течение пятницы, 27 марта, они еще изменятся.

Соответственно, МИД не смог ответить на вопрос о том, сколько украинцев успеют вернуться до закрытия Украиной любого пассажирского сообщения на границе 28 марта, а скольким придется оставаться за границей.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, 700 украинцев застряли на Бали (Индонезия), 150 - на Гоа (Индия), 50 - в Перу, 9 - на острове Палау в Тихом океане.

Полную информацию о количестве украинцев в разных странах, которые пожелали, но пока не смогли вернуться в Украину, МИД не предоставил.

Внешнеполитическое ведомство также не располагает информацией о том, сколько из таких граждан не имеют достаточно средств для пребывания за границей.

В то же время МИД заверяет, что дипломатические учреждения Украины за границей помогут украинцам, которые будут вынуждены остаться в иностранных государствах, наладить связь с украинскими общинами и готовыми помочь общественными организациями, а также будут прорабатывать с бизнесом и местными властями вопрос временного размещения таких граждан в специально выделенных местах - кампусах или социальных учреждениях при необходимости.

Также министерство обещает решить вопрос со штрафами за превышение срока пребывания за границей, как и с просроченными документами, разрешениями или визами на пребывание в другой стране в целом.

МИД напоминает, что с 27 марта вернуться в Украину рейсами авиакомпаний или пассажирскими поездами/автобусами будет невозможно, но разрешается пересекать границу на въезд на авто или пешком.

Правительство обещает продолжать помощь украинцам в возвращении домой, но организация дополнительных рейсов для эвакуации из-за границы с 28 марта будет зависеть исключительно от стабилизации эпидемической ситуации внутри страны их пребывания и возможности украинской медицинской системы обеспечить обсервацию и контроль над соблюдением карантинных мер по возвращении.

Как сообщали Українськi Новини, карантин из-за коронавируса проделн почти до мая.

В Украине уже более 200 заразившихся коронавирусом. В Украине и за границей 9 украинцев умерли от Covid-19. Всего в мире коронавирусом инфицированы более полумиллиона людей.