За день в Украине 62 новых случая коронавируса, всего уже 218 заразившихся, - Минздрав

По состоянию на 10:00 27 марта количество установленных случаев коронавирусной инфекции в Украине увеличилось на 62 до 218. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини. "За прошедшие сутки заболели 62 человека", - сказал он. Таким образом, общее количество заболевших достигло 218 человек. При этом 5 человек умерли от заболевания, 4 - выздоровели. По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 218 случаев COVID-19. Случаи выявлено: Винницкая обл. - 5 случаев; Волынская обл. - 2 случая; Днепропетровская обл. - 3 случая; Донецкая обл. - 2 случая; Запорожская обл. - 8 случаев; Закарпатская обл. - 1 случай; Житомирская обл. - 2 (1 летальный) случая; Ивано-Франковская обл. - 24 (2 летальных) случая; м. Киев - 47 случаев; Киевская обл. - 32 случая; Львовская обл. - 3 случая; Луганская обл. - 1 случай; Одесская обл. - 4 случая; Ровенская обл. - 9 случаев; Тернопольская обл. - 25 случаев (1 летальный) Херсонская обл. - 1 случай; Черновицкая обл. - 47 (1 летальный) случаев; Черкасская обл. - 2 случая. Всего 5 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме. Зафиксировано 5 летальных случаев от COVID-19 в Украине. (Новость дополнена) 26 марта в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступило 277 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения. "По состоянию на утро 27 марта в Центр общественного здоровья поступило 277 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 1 401 сообщение о подозрении на COVID-19", - сказано в нем. Чтобы защитить себя: Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра. Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта. Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца. В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Как защититься от коронавируса Как сообщали Українськi Новини, за последние сутки количество новых случаев заражения коронавирусом составило 61 719 человек, а погибли за 26 марта 2 799 человек (всего 24 075). В то же время, выздоровели за этот день 8 660 человек (всего 122 672). Также вчера во время брифинга Кличко показал видео, как лечат больных коронавирусом в Киеве. А НАНУ будет производить отечественные тесты на коронавирус. Кроме того, Зеленский готов отменить приказ об отдельных палатах для первых лиц государства.