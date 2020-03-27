За день в Украине 62 новых случая коронавируса, всего уже 218 заразившихся, - Минздрав

По состоянию на 10:00 27 марта количество установленных случаев коронавирусной инфекции в Украине увеличилось на 62 до 218.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"За прошедшие сутки заболели 62 человека", - сказал он.

Таким образом, общее количество заболевших достигло 218 человек.

При этом 5 человек умерли от заболевания, 4 - выздоровели.

По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 218 случаев COVID-19.

Случаи выявлено:

Винницкая обл. - 5 случаев;

Волынская обл. - 2 случая;

Днепропетровская обл. - 3 случая;

Донецкая обл. - 2 случая;

Запорожская обл. - 8 случаев;

Закарпатская обл. - 1 случай;

Житомирская обл. - 2 (1 летальный) случая;

Ивано-Франковская обл. - 24 (2 летальных) случая;

м. Киев - 47 случаев;

Киевская обл. - 32 случая;

Львовская обл. - 3 случая;

Луганская обл. - 1 случай;

Одесская обл. - 4 случая;

Ровенская обл. - 9 случаев;

Тернопольская обл. - 25 случаев (1 летальный)

Херсонская обл. - 1 случай;

Черновицкая обл. - 47 (1 летальный) случаев;

Черкасская обл. - 2 случая.

Всего 5 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме. Зафиксировано 5 летальных случаев от COVID-19 в Украине.

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26 марта в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступило 277 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

"По состоянию на утро 27 марта в Центр общественного здоровья поступило 277 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 1 401 сообщение о подозрении на COVID-19", - сказано в нем.

Чтобы защитить себя:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса

Как сообщали Українськi Новини, за последние сутки количество новых случаев заражения коронавирусом составило 61 719 человек, а погибли за 26 марта 2 799 человек (всего 24 075). В то же время, выздоровели за этот день 8 660 человек (всего 122 672).

Также вчера во время брифинга Кличко показал видео, как лечат больных коронавирусом в Киеве. А НАНУ будет производить отечественные тесты на коронавирус.

Кроме того, Зеленский готов отменить приказ об отдельных палатах для первых лиц государства.