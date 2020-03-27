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27 марта 2020, пятница, 08:22 1140 Карта
Медицина 2020-03-27T08:25:07+02:00
Українські Новини
США "обогнали" Китай по заболеваемости коронавирусом. Данные на 28 марта

США "обогнали" Китай по заболеваемости коронавирусом. Данные на 28 марта

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Европе, коронавирус в Иране, коронавирус в Италии
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

В то время, как в Украине количество зараженных коронавирусом приближается к двум сотням, в мире инфицированы уже 532 692 человека. Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Так, согласно данным, за последние сутки количество новых случаев заражения коронавирусом составило 61 719 человек, а погибли за 26 марта 2 799 человек (всего 24 075). В то же время, выздоровели за этот день 8 660 человек (всего 122 672).

На первом месте по заболеваемости коронавирусом 27 марта оказались США, где заболели 85 991 человек, а погибли 1 296. С незначительным отрывом, Китай находится на втором месте, здесь 81 782 случая и 3 291 жертва.

Италия на третьем месте с 80 589 заболевших. Отметим, что в Италии самая высокая смертность среди всех стран, которая составляет 8 215 человек. В Испании также стремительно увеличивается количество зараженных COVID-19 и составляет уже 57 786 человек. 

Страны в первой десятке по заболеваемости: Германия - 43 938 (267 погибших), Франция - 29 566 (1 698 погибших), Иран - 29 406 (2 234 летальных), Великобритания - 11 812 (580 погибших), Швейцария - 11 811 (192 летальных), Южная Корея - 9 332 (139 погибших).

Чтобы защитить себя:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавирусаКак защититься от коронавируса

Как сообщали Українські Новини, в Центральной Азии инфекция COVID-19 только начинает набирать обороты. В четверг, 26 марта в Казахстане зафиксировали первую смерть от коронавируса.

А испанские врачи рассказывают о катастрофическим положении с коронавирусом в стране.

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