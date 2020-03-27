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27 марта 2020, пятница, 12:03 801
Общество 2020-03-27T13:30:03+02:00
Українські Новини
В МИД Украины сообщили, что за границей от COVID-19 умерла еще одна украинка

В МИД Украины сообщили, что за границей от COVID-19 умерла еще одна украинка

Ольга Фандорина
Коронавирус, коронавирус в Европе, Смерть от коронавируса, Коронавирус в мире
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

За рубежом зафиксирована смерть четвертой гражданки Украины из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Вместе с тем, в МИД не уточняют, в какой стране умерла украинка.

"4 гражданки Украины умерли за рубежом", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что 8 укранцев за рубежом выздоровели, еще 22 - проходят лечение и 160 граждан Украины находятся на карантине.

МИД: за границей умерла от коронавируса четвертая украинка

Как сообщали Українськi Новини, в Украине чаще всего коронавирусом болеют люди в возрасте 30-45 лет.

По состоянию на 10:00 27 марта количество установленных случаев коронавирусной инфекции в Украине увеличилось на 62 до 218.

25 марта было подтверждено 43 случая коронавирусной инфекции, 24 марта - 29 случаев, 23 марта - 11 случаев.

25 марта Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля.

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