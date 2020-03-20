Вторая украинка умерла от коронавируса в Италии, - МИД

В Италии, где заражены 41 тыс. и погибли более 3 тыс., от коронавируса умерла вторая украинка.

Эту информацию Українським Новинам подтвердила пресс-служба Министерства иностранных дел.

"19 марта в медицинском учреждении на территории провинции Бергамо (Италия) вследствие заболевания Covid-19 умерла гражданка Украины 1958 г.р. Наши консулы установили связь с родственниками умершей гражданки и оказывают необходимое содействие", - сообщила пресс-служба МИДа.

13 марта в Италии от коронавируса умерла 65-летняя украинка.

Это вторая смерть граждан Украины от коронавируса за границей и пятый летальный случай для украинцев в мире.

12 украинцев на данный момент госпитализированы за границей из-за коронавируса: по 4 в Германии и Доминикане, 2 в Польше и по 1 в Италии и ОАЭ.

При этом 4 украинцев в Японии и 1 в Италии выздоровели от коронавируса.

Еще 38 граждан Украины пребывают на карантине за границей из-за коронавируса: 16 в Бразилии, 7 в Германии, 3 в ОАЭ, по 2 в Молдове, Великобритании, США и Вьетнаме, по 1 в Румынии, Китае, Австралии и на Кубе.

Как сообщали Українськi Новини, в Италии смертность от коронавируса в 8 раз выше, чем в Китае.

В Украине диагностировано 26 случаев коронавируса.