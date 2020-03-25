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  • Несмотря на спад эпидемии коронавируса в Италии, смертность в стране все еще высокая
25 марта 2020, среда, 21:03 408
Европа 2020-03-25T21:05:10+02:00
Українські Новини
Несмотря на спад эпидемии коронавируса в Италии, смертность в стране все еще высокая

Несмотря на спад эпидемии коронавируса в Италии, смертность в стране все еще высокая

Елизавета Кесельман
Италия, Борьба с коронавирусом, коронавирус в Италии, Смертность от коронавируса
Италия.Венеция.Фото: pixabay
Италия.Венеция.Фото: pixabay

Из-за коронавируса в Италии за последние сутки умерли 863 человека, несмотря на то что в некоторых районах эпидемия идет на спад. Так, в Ломбардии в течение последних 24 часов заболели 1643 человека, что является наименьшим показателем за последнее время. Об этом передает Европейская правда со ссылкой на данные Департамента гражданской защиты Италии.

В частности, в Италии с начала эпидемии коронавирус зафиксировали у 74 386 человек, что на 5 210 человек больше, чем за предыдущие сутки.

Из них 7503 умерших, при этом в течение последних суток умерли 683 человека - это чуть меньше, чем вчера, когда власти Италии сообщили о 743 погибших.

С начала эпидемии выздоровели 9362 человека. При этом очень высокое количество - 1036 людей - выздоровели в течение последних 24 часов.

В Ломбардии зарегистрировано более 32 тысяч больных. В течение предыдущих суток было зарегистрировано 1942 диагностированных больных, считали положительным показателем для этого региона. За сутки в регионе умерло 298 человек.

Около 23 112 пациентов госпитализированы с симптомами заболевания COVID-19; из них 3 489 находятся в реанимации (+93 в сравнении с вчерашним днем; вчерашний прирост по сравнению с позавчерашним днем составил +192), а 30 920 находятся в домашнем карантине.

Как сообщали Українські Новини, коронавирус обнаружили у вице-премьера в Испании.

А в Иране для борьбы с коронавирусом введут усиленные меры. 

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