Следующая сессия Рады может пройти на стадионе или в концертном зале

В то время, как депутаты Верховной Рады обсуждают необходимость носить маску, перчатки и защитные очки на внеочередном заседании парламента в субботу, 28 марта, в связи с эпидемией коронавируса заседание Верховной Рады Украины могут провести на открытом воздухе или в большом помещении. В качестве альтернативы сессионному залу рассматриваются стадион и концертный зал.

Об этом в эфире hromadske заявила народный депутат от фракции "Слуги народа" и заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

"Действительно, мы рассматривали такой вариант "Б" - провести сессию, очевидно уже не в эту сессию, которая будет в субботу, но возможно позже, или на какой-то площадке на свежем воздухе. Это может быть стадион или большой концертный зал. Мы думали о таком варианте, но окончательного решения нет", - рассказала парламентарий.

Она добавила, что субботнее заседание, если оно состоится, пройдет в здании парламента, но с использованием дополнительных средств защиты: масок, очков и перчаток. Кравчук отметила, что для переноса заседания парламента необходимо принять соответствующее процедурное решение.

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