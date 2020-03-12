подписаться на рассылку
25.7 26.5
28.9 30.05
˟
12 марта 2020, четверг, 22:15 24
Верховная Рада и партии 2020-03-12T22:15:02+02:00
Українські Новини
Разумков ограничил посещение Верховной Рады до 3 апреля

Разумков ограничил посещение Верховной Рады до 3 апреля

Валерия Драгомирова
Верховная Рада, Рада 9 созыва, Коронавирус в Раде, карантин в Украине
Верховная Рада. фото: Facebook/Слуга народу
Верховная Рада. фото: Facebook/Слуга народу

В то время как в Украине объявили карантин из-за коронавируса, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков ограничил посещение Верховной Рады до 3 апреля для всех лиц, кроме народных депутатов и их помощников, а также тех, кто работает в парламенте на постоянной основе.

Об этом говорится в распоряжении Разумкова, опубликованном на сайте Рады, передают Українськi Новини.

"Временно, до 3 апреля 2020 года, ограничить допуск к административным зданиям, сооружений и служебных помещений Верховной Рады Украины для всех лиц, кроме народных депутатов Украины, работников Аппарата Верховной Рады Украины, помощников-консультантов народных депутатов Украины, которые работают по срочному договору на постоянной основе", - сказано в нем.

Он распорядился председателям комитетов Верховной Рады, временных специальных комиссий, временных следственных комиссий проводить заседания исключительно в административных зданиях Рады.

Также должностные лица, ученые, эксперты, специалисты-практики или представители общественности, приглашенные на заседание комитетов Рады , временных специальных комиссий, временных следственных комиссий, должны принимать участие в таких заседаниях в режиме видеоконференции.

Разумков распорядился отменить все командировки депутатов до 3 апреля.

Посещение Рады как исключение возможно по отдельной аккредитации журналистов и технических работников средств массовой информации исключительно в пресс-центре на третьем этаже здания Рады.

Контроль за выполнением этого распоряжения Разумков оставил за собой.

Как сообщали Українськi Новини, Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков настоятельно рекомендует депутатам парламента отказаться от зарубежных командировок.

Тем временем в Украине подтвердили два новых случая коронавируса

Больше новостей о: Верховная Рада Рада 9 созыва Коронавирус в Раде карантин в Украине

Раду могут закрыть на "коронавирусный" карантин, -...
У нардепа Волошина не нашли коронавирус...
Депутат Волошин решил самоизолироваться после конт...
НБУ рекомендует в период карантина пользоваться бе...
В Украине подтвердили два новых случая коронавируса
Украина пока не закрыла пункты пропуска на границе из-за коронавируса
Новости
Пограничники не пустили в Украину российскую блогершу Краснову 22:47 Дополнено
Разумков ограничил посещение Верховной Рады до 3 апреля 22:15
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
В Минздраве рассказали о состоянии украинца, у которого сегодня обнаружили коронавирус 22:02
Что делать, если заподозрили у себя коронавирус 21:48
Крупнейший оптовый рынок Европы не намерен приостанавливать работу в Одессе из-за коронавируса 21:39
больше новостей
Трудовой стаж можно удвоить: в ПФУ объяснили, на каких работах год считают за два 05:30 Инфографика
В Украине объявлен карантин до 3 апреля 13:47 Обновлено
Платежки за коммуналку пересчитают
Киевляне в марте получат новые платежки c перерасчетом: как они выглядят 05:00
В Италии 10 марта был самый смертоносный день из-за коронавируса. Данные на 11 марта 08:31
КПП. Фото: mvs.gov.ua
Украина закрывает 170 контрольно-пропускных пунктов 13:58
больше новостей
Ахметов продает Западной Украине электроэнергию на 75% дороже, чем цены в соседней Словакии 10:20
В Украине объявлен карантин до 3 апреля 13:47 Обновлено
Трудовой стаж можно удвоить: в ПФУ объяснили, на каких работах год считают за два 05:30 Инфографика
Украинские авиакомпании отменяют рейсы в страны с коронавирусом: список 23:23
Билецкий призвал поддержать ветеранов, задержанных полицией во время срыва презентации Нацплатформы примирения 15:29
больше новостей
Радикалы напали на Сивохо во время презентации платформы примирения
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok