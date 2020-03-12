В то время как в Украине объявили карантин из-за коронавируса, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков ограничил посещение Верховной Рады до 3 апреля для всех лиц, кроме народных депутатов и их помощников, а также тех, кто работает в парламенте на постоянной основе.

Об этом говорится в распоряжении Разумкова, опубликованном на сайте Рады, передают Українськi Новини.



"Временно, до 3 апреля 2020 года, ограничить допуск к административным зданиям, сооружений и служебных помещений Верховной Рады Украины для всех лиц, кроме народных депутатов Украины, работников Аппарата Верховной Рады Украины, помощников-консультантов народных депутатов Украины, которые работают по срочному договору на постоянной основе", - сказано в нем.



Он распорядился председателям комитетов Верховной Рады, временных специальных комиссий, временных следственных комиссий проводить заседания исключительно в административных зданиях Рады.



Также должностные лица, ученые, эксперты, специалисты-практики или представители общественности, приглашенные на заседание комитетов Рады , временных специальных комиссий, временных следственных комиссий, должны принимать участие в таких заседаниях в режиме видеоконференции.



Разумков распорядился отменить все командировки депутатов до 3 апреля.



Посещение Рады как исключение возможно по отдельной аккредитации журналистов и технических работников средств массовой информации исключительно в пресс-центре на третьем этаже здания Рады.



Контроль за выполнением этого распоряжения Разумков оставил за собой.



Как сообщали Українськi Новини, Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков настоятельно рекомендует депутатам парламента отказаться от зарубежных командировок.



Тем временем в Украине подтвердили два новых случая коронавируса.