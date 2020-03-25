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25 марта 2020, среда, 11:16 264
Верховная Рада и партии 2020-03-25T11:18:23+02:00
Українські Новини
У депутата Верховной Рады Сергея Рудыка обнаружили коронавирус

У депутата Верховной Рады Сергея Рудыка обнаружили коронавирус

Кира Молчанова
Рудик, Сергей Рудик, коронавирус в Украине, Коронавирус в Раде
Коронавирус. Фото: Pixabay
Коронавирус. Фото: Pixabay

Народный депутат Сергей Рудык болен новым коронавирусом Covid-19, которым в Украине заразились уже 113 человек.

Об этом в прямом эфире "4 канала" по голосовой связи сообщила его коллега, народный депутат Виктория Гриб.

Депутатка участвовала в диспут-шоу "Иду на вы" в эфире "4 канала", но не лично, а через видеосвязь. Она объяснила, что накануне участия в программе ей позвонили медики и предупредили, что ее коллега Сергей Рудык болен коронавирусом.

"Мне позвонили. Врач представилась и сказала, что у моего коллеги Сергея Рудыка, который в Верховной Раде сидит передо мной, подтвердился тест на коронавирус", – сказала Гриб.

По словам депутатки, Рудык присутствовал в парламенте во время заседания 17 марта. Он был в защитной маске, но был ли в тот момент заражен, неизвестно.

Сейчас Сергей Рудык находится на самоизоляции.

Как сообщали Українські Новини, у нардепа Руслана Горбенко подтвердили коронавирус.

До этого Covid-19 диагностировали у народного депутата Сергея Шахова.

У депутата группы "Доверие" Сергея Вельможного коронавируса нет, но болен его сын.

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